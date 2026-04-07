Легенда Политеха и Морфизприбора: ушёл из жизни петербургский 106-летний инженер ВОВ

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Леонидович Иофа в возрасте 106 лет.
Он окончил Ленинградский политехнический институт, а в 1941 году был переведён в Военную академию связи имени Будённого и участвовал в восстановлении разрушенной электростанции в Армавире.
Многие годы он отдал оборонному предприятию ЦНИИ «Морфизприбор», где создал лабораторию цифровой вычислительной техники и возглавлял её на протяжении 40 лет, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По словам главы города, Александр Леонидович Иофа служит образцом патриотизма и профессионализма для молодёжи.