Многодетным петербуржцам — цифровой ID: услуга запущена в МФЦ

Многодетная семья - это семья, где воспитываются трое и более детей.

С 7 апреля во всех многофункциональных центрах Санкт-Петербурга многодетные родители могут оформить новую услугу — электронный дубликат удостоверения многодетной семьи в виде цифрового кода в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, расширяется государственная поддержка многодетных семей. Электронный дубликат удостоверения сделает его использование проще, а оформление льгот по цифровому ID — удобнее.», —

Услуга доступна как семьям с бумажным удостоверением, так и тем, кто оформляет его впервые. Сотрудники МФЦ помогут с заявлением и настройкой кода в национальном мессенджере.

Многодетной считается семья с тремя и более детьми, включая усыновленных или находящихся под опекой. Этот статус дает право на пособия и льготы до 18 лет старшему ребенку.