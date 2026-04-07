Многодетным петербуржцам — цифровой ID: услуга запущена в МФЦ

Опубликовано: 7 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Многодетная семья - это семья, где воспитываются трое и более детей.

С 7 апреля во всех многофункциональных центрах Санкт-Петербурга многодетные родители могут оформить новую услугу — электронный дубликат удостоверения многодетной семьи в виде цифрового кода в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, расширяется государственная поддержка многодетных семей. Электронный дубликат удостоверения сделает его использование проще, а оформление льгот по цифровому ID — удобнее.», —

Услуга доступна как семьям с бумажным удостоверением, так и тем, кто оформляет его впервые. Сотрудники МФЦ помогут с заявлением и настройкой кода в национальном мессенджере.

Многодетной считается семья с тремя и более детьми, включая усыновленных или находящихся под опекой. Этот статус дает право на пособия и льготы до 18 лет старшему ребенку.

Юлия Аликова
