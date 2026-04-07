Петербург чистит перышки: тысячи кустов, деревьев и озеленение на 280 тысяч цветов

1 апреля в городе начался Весенний месячник по благоустройству. В ежедневной уборке принимают участие примерно 900 специалистов и более 800 машин. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем регулярном обращении.
Руководитель Северной столицы подчеркнул: особый акцент делают на памятниках, мемориалах и других объектах, связанных с героизмом советского народа.
Ключевым направлением станет озеленение. Все парки, сады, скверы и бульвары приведут в идеальный порядок, а садовники посадят свыше 3 тысяч деревьев, около 30 тысяч кустарников и 280 тысяч цветов.
Применят и цифровые технологии. Система «Городовой» позволит обнаружить нарушения — от несанкционированных надписей до мусорных свалок. А также проконтролирует состояние набережных, причалов, мостов и дворов.