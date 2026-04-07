В каких спектаклях играет Эмилия Спивак в Молодежном театре?

Эмилия Соломоновна Спивак — заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке, где служит с 2003 года. Она известна ролями в спектаклях, которые стали частью репертуара театра, а её актёрская работа отмечена профессиональными наградами.

Текущие спектакли с Эмилией Спивак

В 2026 году актриса задействована в нескольких постановках:

«Нас обвенчает прилив…». Спектакль по пьесе Жана Ануя «Ромео и Жанетта» в постановке худрука театра Семёна Спивака и Марии Мирош. Эмилия Спивак играет роль Жанетты. Постановка отмечена Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит» в 2018–2019 годах.

«Поздняя любовь». В этой драме актриса исполняет роль Людмилы, дочери Маргаритова.

«Наш городок». Эмилия Спивак играет Эмили. Режиссёры-постановщики — народный артист России Семён Спивак и Сергей Морозов.

Интересные факты

Исторический контекст. Эмилия Спивак окончила Санкт-Петербургскую театральную академию (сейчас — РГИСИ) в 2003 году и сразу была принята в Молодёжный театр на Фонтанке. Это стало началом её профессионального пути.

Разнообразие ролей. В репертуаре актрисы — роли в спектаклях разных жанров и эпох. Например, она играла Дездемону в «Отелло» (режиссёр Семён Спивак), Лору Уингфилд в «Синих розах» (режиссёр Лев Шехтман), а также Мышь в «Звериных историях (Браво)».

Награды и признание. В 2025 году Эмилии Спивак было присвоено почётное звание заслуженной артистки России указом Президента РФ. Ранее она получала премии «Виват, кино России!», «ТЭФИ-2017», «Театрал», Серебряную медаль ФСИН и другие.

Сотрудничество с другими театрами. Помимо Молодёжного театра, Эмилия Спивак сотрудничала с МХАТ им. А. П. Чехова, где исполняла главную роль в спектакле «Пышка».

Кинокарьера. Актриса известна не только театральными работами, но и ролями в кино и телесериалах, среди которых «Статский советник», «1814», «Отель последней надежды», «Тайны следствия» и другие.

