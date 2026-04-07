Как прогреть почву в теплице: через 3 дня +15 градусов на глубине штыка лопаты – без пленки и кипятка

Каждый дачник знает, что весной воздух в теплице нагревается всего за пару часов, а почва остается ледяной неделями. Из‑за этой разницы температур высаживать томаты или огурцы вовремя не получается.

Однако можно не ждать, пока земля прогреется сама: необходимо принудительно перемешивать ее слои. В процессе верхний прогретый слой отправляется вниз, а холодный, наоборот, поднимается наверх. Кроме того, рыхлая земля впитывает тепло в разы быстрее, чем слежавшаяся корка.

Как прогреть почву

В первую очередь перекопайте грядки в теплице с полным переворачиванием пласта. Подождите пару дней, за это время верхний слой станет теплым. Затем снова перекопайте. Так вы тепло спрячете внутри, а холодный слой почвы поднимите наверх.

Оставьте снова на 2 дня в таком состоянии, чтобы земля прогрелась. Далее повторите перекопку еще раз. Когда земля на глубине штыка лопаты прогреется до +15 градусов, можно высаживать томаты и огурцы.

Советы дачницы

На первый взгляд может показаться, что способ довольно энергозатратный. Однако это того стоит - грунт становится не просто теплым, а мягким и рыхлым. В такой почве рассада лучше переносит пересадку и отлично приживается.

Если у вас сухая земля, похожая на песок, при перекопке слегка увлажните ее. Так она лучше прогреется, рекомендует автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".

