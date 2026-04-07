Как прогреть почву в теплице: через 3 дня +15 градусов на глубине штыка лопаты – без пленки и кипятка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как прогреть почву в теплице: через 3 дня +15 градусов на глубине штыка лопаты – без пленки и кипятка

Опубликовано: 7 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Как быстро прогреть почву в теплице весной

Каждый дачник знает, что весной воздух в теплице нагревается всего за пару часов, а почва остается ледяной неделями. Из‑за этой разницы температур высаживать томаты или огурцы вовремя не получается.

Однако можно не ждать, пока земля прогреется сама: необходимо принудительно перемешивать ее слои. В процессе верхний прогретый слой отправляется вниз, а холодный, наоборот, поднимается наверх. Кроме того, рыхлая земля впитывает тепло в разы быстрее, чем слежавшаяся корка.

Как прогреть почву

В первую очередь перекопайте грядки в теплице с полным переворачиванием пласта. Подождите пару дней, за это время верхний слой станет теплым. Затем снова перекопайте. Так вы тепло спрячете внутри, а холодный слой почвы поднимите наверх.

Оставьте снова на 2 дня в таком состоянии, чтобы земля прогрелась. Далее повторите перекопку еще раз. Когда земля на глубине штыка лопаты прогреется до +15 градусов, можно высаживать томаты и огурцы.

Советы дачницы

На первый взгляд может показаться, что способ довольно энергозатратный. Однако это того стоит - грунт становится не просто теплым, а мягким и рыхлым. В такой почве рассада лучше переносит пересадку и отлично приживается.

Если у вас сухая земля, похожая на песок, при перекопке слегка увлажните ее. Так она лучше прогреется, рекомендует автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".

Ранее "Городовой" рассказал, где нельзя сажать крыжовник.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью