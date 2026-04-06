Где нельзя сажать крыжовник - 6 ошибок при выборе места: список агронома и советы по исправлению

Агроном объяснила, где нельзя сажать крыжовник и почему

Многие садоводы ошибочно считают крыжовник неприхотливым трудягой. Агроном Ксения Давыдова отмечает, что ошибка с местом посадки сводит на нет всю его выносливость.

По ее словам, проще один раз подобрать кусту «дом мечты», чем потом годами лечить хиреющее растение и гадать, куда подевался урожай.

Главные враги крыжовника на участке

Тень. Ягодам нужен свет, как воздух. В полутени они мельчают и становятся кислыми, побеги вытягиваются. А из-за плохой вентиляции начинается грибной апокалипсис: мучнистая роса, ржавчина, антракноз.

Сырость и низины. Корни у крыжовника лежат близко (20–40 см). Застой талых вод или дождевые лужи для них губительны. Корни будут задыхаться, гнить, куст будет слабеть и замерзнет зимой.

Бедная или кислая земля. Идеал - легкий суглинок или супесь с pH 6,0–6,5. Рекомендуется перед посадкой глину смешать с песком и перегноем.

Плохие соседи. Крыжовник - интроверт. Смородина (общие болезни и вредители), агрессивная малина (иссушает почву), облепиха с ее мощными корнями, хвойные (закисляют) и крупные деревья (отнимают свет и воду) - не компания.

Зато рядом с луком, чесноком или бархатцами - само здоровье.

Сквозняк и холодный ветер. Северный ветер убивает цветки, ломает ветви и губит зимой. Сажайте у южной стены или за живой изгородью.

Старое место. Возвращать крыжовник туда, где уже рос он или смородина, можно лишь через 4–5 лет. Иначе молодой саженец попадет в рассадник почкового клеща и огнёвки.

Что делать, если ошиблись?

"Пока кусту нет 4 лет - пересаживайте весной или осенью с большим комом земли, обрезав старые ветки. Старый куст не трогайте, но улучшите условия: дайте свет, сделайте дренаж и раскислите почву", - сообщила агроном.

"Один день на пересадку стоит годов лечения мучнистой росы и пустых веток. Проверено".

