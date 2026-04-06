Циклон атакует Петербург: дождь, снег и ураганный ветер
Циклон атакует Петербург: дождь, снег и ураганный ветер

Опубликовано: 6 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Циклон атакует Петербург: дождь, снег и ураганный ветер
Циклон атакует Петербург: дождь, снег и ураганный ветер
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Начавшаяся неделя будет холодной.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов поделился прогнозом погоды для Северной столицы на текущую неделю.

несмотря на кратковременные просветы и солнце, циклон из Ботнического залива приблизился с запада, что принес облака, осадки и усиление южного ветра до 5–10 м/с. Возможны дождь и даже мокрый снег.

Осадки в виде дождя и снега продлятся до вторника, но с середины недели антициклон вытеснит их, давление повысится, а холодный воздух усилит северо-восточный ветер до 10–15 м/с (порывы до 16–18 м/с) с 7 по 9 апреля.

Неделя ожидается холодной: ночью в городе до -1…-3°C, днём не выше +3…+5°C даже при солнце, ветер стихнет к 9 апреля, а к выходным температура поднимется до +10°C днём, хотя ночи останутся морозными.

Автор:
Юлия Аликова
Город
