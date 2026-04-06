ПМЭФ-2026: Азия и Ближний Восток готовятся к поездке в Россию

Опубликовано: 6 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Семь стран уже официально подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 3 по 6 июня.

По данным «Известий», среди них важные партнеры России из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока: Филиппины, Монголия, Саудовская Аравия, Египет и Лаос. Участие Китая на ПМЭФ давно стало традицией.

Ожидаются делегации от стран ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также из государств Персидского залива: ОАЭ, Омана, Катара и Бахрейна.

Приглашения отправлены Армении, Индонезии, Мексике и Колумбии. Возможное участие рассматривают Турция, Малайзия, Вьетнам и несколько африканских стран.

Автор:
Юлия Аликова
