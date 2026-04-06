Городовой / Вопросы о Петербурге / Где находится паспортный стол Адмиралтейского района Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Где находится паспортный стол Адмиралтейского района Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 6 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
паспорт
Global Look Press/Ilya Moskovets
Паспортно-миграционными вопросами в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга занимаются два учреждения. 

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга есть несколько учреждений, связанных с паспортно-миграционными вопросами. Основные из них — отдел по вопросам миграции УМВД России и отдел вселения и регистрационного учёта граждан (ОВиРУГ).

Отдел по вопросам миграции УМВД России

Адрес: набережная Обводного канала, 117.

Здесь можно оформить внутренний паспорт, решить вопросы миграции, получить загранпаспорт и т. д.

Отдел вселения и регистрационного учёта граждан (ОВиРУГ)

Адрес: Серпуховская улица, 17, 1 этаж.

ОВиРУГ занимается вопросами регистрации граждан по месту жительства и вселения.

Интересные факты

Исторический контекст. Адмиралтейский район — один из старейших в Санкт-Петербурге. Его история тесно связана с развитием города как морской столицы. Паспортные и миграционные службы в этом районе существуют с момента формирования административного деления города.

Электронные сервисы. Многие услуги можно оформить через портал Госуслуг, что экономит время посещения учреждений. Например, подать заявление на замену паспорта или записаться на приём.

Совет по посещению. Если вы планируете обратиться в отдел миграции, рекомендуется заранее уточнить актуальные часы работы по телефону, так как график может меняться.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью