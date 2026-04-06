Смешиваю творог да муку - и на столе нежные булочки: дети уплетают на завтрак за 3 секунды

Булочки, приготовленные на основе творожного теста, отличаются особой мягкостью и нежностью по сравнению с привычными вариантами. Творог не только придает приятный вкус, но и обогащает выпечку кальцием, что делает ее отличным выбором для детского полдника, пишет автор блога "Рецепты вкусной выпечки".

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

сахар – 60 г;

творог (желательно пастообразный, без крупинок) – 250 г;

мука – 250 г;

растительное масло – 2 ст. ложки;

ванилин – по вкусу;

соль – 1 щепотка;

разрыхлитель – 7 г;

яичный желток (для смазывания) – 1 шт.;

сахарная пудра - по желанию.

Приготовление:

1. Сначала разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы она была готова к выпечке, как только тесто будет замешано. Тесто готовится очень быстро.

2. В миске взбейте яйца с сахаром и солью, затем добавьте творог — он должен быть однородным и без комочков, лучше всего подходит пастообразный творог из магазина. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. После этого влейте растительное масло и добавьте ванилин.

3. Разрыхлитель смешайте с мукой и просейте в миску с творожной массой. Аккуратно замесите тесто — оно должно получиться мягким и слегка липким, не стоит добавлять слишком много муки. На рабочей поверхности сформируйте из теста «колбаску» и поделите ее на 12 равных частей.

4. Противень застелите пергаментом, при желании смажьте его маслом, чтобы булочки не прилипли. Разложите заготовки на расстоянии друг от друга, так как во время выпекания они увеличатся в размере. Затем аккуратно смажьте каждую булочку взбитым желтком с помощью кулинарной кисточки — это придаст им красивый золотистый оттенок и аппетитный блеск.

5. Поставьте противень в заранее разогретую духовку и выпекайте булочки примерно 20-25 минут. Готовую выпечку аккуратно посыпьте сверху сахарной пудрой. Приятного аппетита!

