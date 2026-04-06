«Фрунзенская» выходит из-под земли: колонны нового небоскреба метро уже торчат

В Санкт-Петербурге идет крупная реконструкция станции метро «Фрунзенская» на Московско-Петроградской линии. Уже видны первые колонны первого наземного этажа вестибюля, выступающие над землей. Об этом пишет телеграм-канал «Подземник».

Ключевые элементы кассового зала старого вестибюля, известного как «бронекупол», сохранят и встроят в новое сооружение — это нужно для устойчивости эскалаторного тоннеля, который требует дополнительной нагрузки.

Большая часть прежних конструкций демонтирована, остался только «бронекупол», в наклонном ходу убраны эскалаторы и перегородки, сейчас делают гидроизоляцию.

Завершены шпунтовое ограждение по контуру, свайный фундамент из буронабивных свай, вырыт котлован, установлен башенный кран, продолжается монтаж несущих элементов нового здания.

Вместо текущего вестибюля построят семиэтажное здание с двумя подземными уровнями, где разместят обновленный вход в метро и центральный диспетчерский пункт всего петербургского метрополитена.

Этот центр будет контролировать энергоснабжение, связь, потоки пассажиров и действия в ЧС, а на верхних этажах появится трехъярусный атриум.

Первый этап работ завершат к 1 июня 2027 года — тогда станция снова примет пассажиров, а вся реконструкция займет еще более двух лет и закончится в 2029-м.