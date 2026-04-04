Томатам во время цветения - обязательно: 1 щепотка на 10 литров - и каждый бутон образует плод

Эффективный уход за томатами во время цветения

К концу июня томатные кусты уже активно цветут и закладывают множество завязей. Именно тогда растениям нужна особая забота, потому что от того, как пройдет цветение, напрямую зависит, каким будет урожай.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сообщила, что если пропустить этот важный момент, можно остаться без сладких и мясистых плодов.

"В такой период томаты лучше «побаловать» специальными удобрениями. Им требуются три главных элемента питания - калий, фосфор и бор", - отметила агроном.

Такая подкормка помогает кустам сформировать крепкие завязи, не дает цветкам осыпаться, делает плоды гораздо вкуснее и повышает стойкость растений к разным болезням.

Как приготовить рабочий раствор

Возьмите 2 г борной кислоты (это примерно половина чайной ложки). Разведите ее в одном стакане горячей воды. Тщательно размешайте, чтобы порошок полностью растворился.

После этого долейте обычную воду комнатной температуры, чтобы общий объем жидкости составил 10 л. Затем добавьте в раствор одну чайную ложку монофосфата калия. Еще раз хорошо перемешайте. Готовое средство перелейте в опрыскиватель - он готов к работе.

Как и когда правильно обрабатывать кусты

Опытные садоводы советуют опрыскивать томаты таким раствором один раз в неделю. Лучшее время для процедуры - вечер, когда солнце уже неактивно.

"В это время листья хорошо впитывают питательные вещества и не получают ожогов. Растения быстро усваивают калий, фосфор и бор, и в результате каждый цветок превращается в полноценный плод", - сообщила агроном.

Важные советы для дачников

Обрабатывайте не только листья, но и стебли, а также нижнюю сторону листовых пластин. Проводите опрыскивание только в сухую и безветренную погоду. Если после обработки прошел дождь, процедуру лучше повторить на следующий день.

Регулярная подкормка томатов - это простой и надежный способ получить богатый и здоровый урожай без лишних хлопот.

