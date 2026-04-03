Опрыскиваем деревья "снадобьем" в апреле – яблони, груши и вишни без намека на гниль – 100% уничтожение монилиоза
Опрыскиваем деревья "снадобьем" в апреле – яблони, груши и вишни без намека на гниль – 100% уничтожение монилиоза

Опубликовано: 3 апреля 2026 08:26
 Проверено редакцией
Как побороть плодовую гниль в саду

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда плоды портятся еще до сбора урожая. Всему виной опасное грибковое заболевание - монилиоз или плодовая гниль. Эта болезнь способна уничтожить до 80% урожая за один сезон.

Первый признак болезни – коричневые пятна на плодах. Со временем пятна сливаются в одно большое пятно, на котором появляются белые круги из спор гриба. Пораженные яблоки и груши становятся мягкими, гниют изнутри, опадают или засыхают прямо на ветках.

Когда и как происходит заражение

Гриб хорошо зимует в больных деревьях и просыпается ранней весной. Болезнь быстро развивается в теплую и влажную погоду при температуре 15 градусов тепла. Заражение происходит через любые раны на коре или плодах.

Под угрозой все плодовые деревья. У семечковых культур (яблони, груши, айвы) свой возбудитель, у косточковых (вишни, сливы, черешни, абрикоса) – другой. Это значит, что слива не заразит яблоню, но легко передаст болезнь вишне.

Как защитить сад без химии

Главная причина быстрого распространения гнили – густые посадки. Поэтому важно сажать деревья на расстоянии друг от друга и вовремя делать обрезку. В течение всего сезона нужно собирать и сжигать больные плоды, листья, цветы и сухие ветки. Нельзя оставлять мумифицированные плоды висеть на дереве до весны.

Какие препараты помогают

Для обработки почвы вокруг стволов подходят средства на основе триходермы. Их можно вырастить дома из закваски или купить готовые, например "ТрихоСан".

Также можно обработать деревья биологическим фунгицидом "Протектин Био". Этот препарат действует сразу двумя способами: убивает грибок и отпугивает вредных насекомых, которые разносят болезнь.

Опрыскивать деревья необходимо в безветренную погоду утром или вечером. Раствор делают из расчета 30 мл на 10 литров воды. Обработку повторяют каждые 15-20 дней на всех этапах: от появления бутонов до полного созревания плодов, сообщает автор канала "Иванова наука", агроном и биолог Иван Русских.

Ранее "Городовой" рассказал, как обработать сад препаратом "Хорус".

Автор:
Евгения Сухова
