Опрыскиваем деревья "коктейлем" в апреле – и весь сезон сад как с картинки – ни парши, ни монилиоза 
Опрыскиваем деревья "коктейлем" в апреле – и весь сезон сад как с картинки – ни парши, ни монилиоза 

Опубликовано: 29 марта 2026 08:26
 Проверено редакцией
legion-media
Чем обработать косточковые и плодовые деревья в апреле 

Весной сад необходимо обработать, чтобы защитить растения от болезней и вредителей. Но среди множества средств сложно выбрать то, которое подойдет для любых условий.

Однако есть одно исключение, которое работает даже при низких температурах, когда другие средства бесполезны. Речь идет о препарате "Хорус".

Для каких растений подходит

Средство предназначено для защиты плодовых и ягодных культур. Он эффективно борется с паршей и мучнистой росой на яблоне и груше.

На косточковых культурах (вишне, черешне, сливе, абрикосе, персике) препарат устраняет признаки монилиоза, коккомикоза и плодовых гнилей. Также средство применяют на винограде для защиты от оидиума и серой гнили.

Как разводить и применять

Препарат выпускается в виде гранул, которые легко растворяются в воде. Для приготовления рабочего раствора нужно 2 г растворить в 10 литрах воды. Точную норму лучше уточнять в инструкции, поскольку концентрация может варьироваться в зависимости от культуры и цели обработки.

legion-media
legion-media

Первое опрыскивание проводится, когда почки уже набухли, но еще не раскрылись. В этой фазе препарат работает максимально эффективно, уничтожает споры снаружи и грибницу внутри растения.

Вторая обработка необходима через 10 дней после первой. Ее можно проводить даже во время цветения, так как средство безопасно для опылителей.

Для винограда обычно рекомендуют делать 3 обработки. Если летом на плодах появляются признаки гнилей или монилиоза, допускается провести дополнительные опрыскивания, но последнее должно быть не позднее чем за 2 недели до сбора урожая, сообщает агроном со стажем.

Ранее "Городовой" объяснил, чем подкормить смородину и крыжовник ранней весной - мочевиной или аммиачной селитрой.

Автор:
Евгения Сухова
