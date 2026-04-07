В каком году был построен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге?

Строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге было завершено в 1858 году.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — это не просто храм, а грандиозный архитектурный памятник, который строился 40 лет — с 1818 по 1858 год. Современное здание стало четвёртым по счёту храмом в честь преподобного Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день его памяти — 30 мая по юлианскому календарю.

История создания

Первая деревянная церковь была построена в 1710 году по приказу Петра I для работников Адмиралтейских верфей. В 1712 году в ней венчались Пётр I и Екатерина Алексеевна. Однако из-за влажного климата здание быстро разрушалось, и в 1717 году заложили каменный храм. Его возводили 10 лет по проекту Г. И. Маттарнови, но из-за осадок грунта в стенах и сводах появились трещины, и в 1763 году церковь разобрали.

В 1768 году по проекту Антонио Ринальди начали строить третий собор — в стиле барокко с пятью куполами и трёхъярусной колокольней. Строительство растянулось на 34 года, а достраивал храм архитектор Винченцо Бренна, который по приказу Павла I упростил первоначальный замысел. Получившееся здание считалось непропорциональным и не соответствовало парадному облику центра столицы.

В 1809 и 1813 годах объявлялись конкурсы на проект перестройки собора. В них участвовали известные зодчие, но победу одержал молодой французский архитектор Огюст Монферран. Его проект одобрил Александр I, который хотел, чтобы новый храм не уступал по величию собору Святого Петра в Риме и храму Святого Павла в Лондоне. При этом император потребовал сохранить алтарную часть собора Ринальди — в память о бабушке, Екатерине II.

Особенности строительства

Возведение Исаакиевского собора стало важным этапом в истории русской строительной практики. Среди инженерных задач, которые пришлось решать:

Устройство фундамента. Он представлял собой сплошную каменную кладку высотой 7,5 м, скреплённую металлическими связями и заложенную на 24 000 свай.

Установка колонн. Для портиков требовалось 48 гранитных колонн. Способ ручной выломки гранитных монолитов изобрёл каменотес Самсон Суханов. Монолиты вырубали в карьере Пютерлакса близ Выборга, доставляли в Петербург на баржах при помощи первых в России буксирных судов. Для установки колонн возвели строительные леса со сложной системой блоков и 16 поворотными кабестанами. Первая колонна была установлена 20 марта 1828 года при участии императора Николая I и многочисленных гостей.

Сооружение купола. Купол диаметром 25,8 м собрали из металлических конструкций и покрыли снаружи золочёными медными листами.

Строительство курировал император Николай I, а председателем Комиссии о построении собора был Карл Опперман.

Освящение и дальнейшая судьба

Торжественное освящение нового кафедрального собора состоялось 30 мая (11 июня по новому стилю) 1858 года. Церемонию провёл митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Григорий.

В годы блокады Ленинграда собор выполнял стратегическую функцию: в нём размещали бомбоубежище и хранили ценности из городских музеев и пригородных дворцов. После Октябрьской революции из собора стали изымать ценности и предметы искусства, здание разграбили, разрушили колокольню. В апреле 1931 года здесь открыли первый в СССР музей атеизма. Для научного обоснования антирелигиозного мировоззрения в центре под куполом на высоте 90 метров установили маятник Фуко.

С 1948 года собор стал работать одновременно как музей, а с 1990 года в нём возобновили ежедневные службы.

Интересные факты