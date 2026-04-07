При появлении ростков ирисам – обязательно: 1 горсть в клумбу – и цветение до лета гарантировано, долго не опадают

Многие садоводы ошибочно полагают, что ирисы – неприхотливые растения, способные развиваться без всякого ухода, словно сорняки. Однако, как утверждает агроном Ксения Давыдова, такое мнение в корне неверно. Без достаточного количества питательных веществ ирисы либо вовсе не зацветут, либо их цветение будет кратковременным и блеклым.
Древесная зола – секрет пышного цветения
Решением проблемы дефицита питательных элементов для ирисов может стать обычная древесная зола. По словам эксперта, для этих цветов не требуется никаких сложных удобрений на основе сырья. Достаточно весной, когда только появятся первые ростки, насыпать горсть золы под куст и слегка заделать ее в почву.
Почему зола так полезна?
Древесная зола – это настоящий коктейль из питательных веществ для растений. Она богата калием, фосфором, азотом и другими макро- и микроэлементами, необходимыми для здорового роста и обильного цветения.
"Есть еще один важный момент. Зола улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой, а также служит естественным средством защиты ирисов от вредителей", - подчеркнула эксперт.
Подкормка древесной золой – простой и эффективный способ обеспечить ирисам все необходимое для роскошного цветения. Не забывайте о растениях и они обязательно отблагодарят вас красотой!
