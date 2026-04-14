Haval впереди: китайцы штурмуют петербургский авторынок

Опубликовано: 14 апреля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Всего за первые три месяца года в городе было зарегистрировано 13 857 новых машин.

В Санкт-Петербурге за первый квартал 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей увеличились на 12%, сообщил эксперт Денис Гаврилов, опираясь на данные аналитического центра "Автомаркетолог".

За первые три месяца в городе зарегистрировали 13 857 новых машин. Рекордным стал март — количество регистраций подскочило на 40% по сравнению с тем же периодом 2025 года и достигло 5903 единиц.

Lидером рынка стал Haval с 2430 регистрациями (+23% к первому кварталу прошлого года), за ним последовала LADA (1485 шт., +27%), а третье место заняла Tenet (1262 шт.). Замкнули пятерку Geely (1003 шт., +3%) и Belgee (825 шт., +95%).

В следующей пятерке разместились Changan, Jetour, Voyah, ГАЗ и Solaris. Jetour и Voyah заняли 7-е и 8-е позиции соответственно — это их лучший показатель за всю историю продаж в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
