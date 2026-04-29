«Ваш автомобиль зафиксирован»: как короткое SMS о штрафе в 3000 рублей лишает петербуржцев всех денег на карте

Сейчас в Петербурге активно работают две схемы. Разберем их по порядку.
Ловушка №1: Липовый штраф за парковку
Вам приходит SMS: «Ваш автомобиль засняли на платной парковке. С вас 3000 рублей. Оплатите по ссылке сейчас, иначе сумма удвоится».
В чем подвох: Мошенники давят на нервы и торопят. Главная цель — заставить вас кликнуть по ссылке и ввести данные карты. Как только вы это сделаете, деньги уйдут преступникам.
Как на самом деле: Настоящие штрафы никогда не приходят просто в тексте со ссылкой на оплату.
- Проверяйте всё через «Госуслуги», приложение «Парковки России» или сайт ГИБДД.
- В реальном штрафе всегда есть номер постановления, фото вашей машины и четкие реквизиты.
- Нет номера постановления в SMS? Это 100% развод.
Ловушка №2: «Курьер» из МФЦ и секретный код
Вам звонит вежливый человек и представляется курьером. Говорит, что везет важное письмо из МФЦ. Чтобы «подтвердить доставку», он просит продиктовать код, который сейчас придет вам в сообщении.
В чем подвох: этот код — ключ к вашему личному кабинету на Госуслугах или в банке. Как только вы его скажете, мошенники получат доступ к вашим данным.
Сразу после этого может позвонить второй «специалист». Он будет пугать взломом аккаунта и предложит «спасти» деньги, переведя их на «безопасный счет» или отдав наличные курьеру.
Как на самом деле:
- МФЦ не присылает курьеров с письмами на дом просто так.
- Сотрудники госорганов никогда не спрашивают коды из SMS.
- Запомните: «Безопасных счетов» не существует. Это выдумка, чтобы вы сами отдали свои накопления.
Что делать, если вам позвонили
- Положите трубку. Это самый эффективный способ защиты.
- Не верьте на слово. Если переживаете, сами позвоните в банк или в МФЦ по официальному номеру (найдите его в поиске или на обороте карты).
- Никаких кодов. Никогда и никому не называйте цифры из SMS. Это как отдать ключи от квартиры первому встречному.
Если вы уже перевели деньги или ввели данные
Действовать нужно очень быстро. Каждая минута на счету.
- Звоните в банк. Срочно блокируйте карту и попробуйте отменить последнюю операцию.
- Соберите улики. Сделайте скриншоты SMS, звонков и квитанции об оплате.
- Идите в полицию. Пишите заявление. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов (хотя бы небольших) вернуть украденное.
Важно знать: Мошенники часто подделывают номера телефонов. На экране может высветиться «МФЦ» или даже «Полиция», но на деле это звонок через интернет. Просто кладите трубку.