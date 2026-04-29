«Ваш автомобиль зафиксирован»: как короткое SMS о штрафе в 3000 рублей лишает петербуржцев всех денег на карте

В полиции призывают население не переходить по ссылкам и не вводить на них данные карты.

Сейчас в Петербурге активно работают две схемы. Разберем их по порядку.

Ловушка №1: Липовый штраф за парковку

Вам приходит SMS: «Ваш автомобиль засняли на платной парковке. С вас 3000 рублей. Оплатите по ссылке сейчас, иначе сумма удвоится».

В чем подвох: Мошенники давят на нервы и торопят. Главная цель — заставить вас кликнуть по ссылке и ввести данные карты. Как только вы это сделаете, деньги уйдут преступникам.

Как на самом деле: Настоящие штрафы никогда не приходят просто в тексте со ссылкой на оплату.

Проверяйте всё через «Госуслуги», приложение «Парковки России» или сайт ГИБДД.

В реальном штрафе всегда есть номер постановления, фото вашей машины и четкие реквизиты.

Нет номера постановления в SMS? Это 100% развод.

Ловушка №2: «Курьер» из МФЦ и секретный код

Вам звонит вежливый человек и представляется курьером. Говорит, что везет важное письмо из МФЦ. Чтобы «подтвердить доставку», он просит продиктовать код, который сейчас придет вам в сообщении.

В чем подвох: этот код — ключ к вашему личному кабинету на Госуслугах или в банке. Как только вы его скажете, мошенники получат доступ к вашим данным.

Сразу после этого может позвонить второй «специалист». Он будет пугать взломом аккаунта и предложит «спасти» деньги, переведя их на «безопасный счет» или отдав наличные курьеру.

Как на самом деле:

МФЦ не присылает курьеров с письмами на дом просто так.

Сотрудники госорганов никогда не спрашивают коды из SMS.

Запомните: «Безопасных счетов» не существует. Это выдумка, чтобы вы сами отдали свои накопления.

Что делать, если вам позвонили

Положите трубку. Это самый эффективный способ защиты. Не верьте на слово. Если переживаете, сами позвоните в банк или в МФЦ по официальному номеру (найдите его в поиске или на обороте карты). Никаких кодов. Никогда и никому не называйте цифры из SMS. Это как отдать ключи от квартиры первому встречному.

Если вы уже перевели деньги или ввели данные

Действовать нужно очень быстро. Каждая минута на счету.

Звоните в банк. Срочно блокируйте карту и попробуйте отменить последнюю операцию.

Соберите улики. Сделайте скриншоты SMS, звонков и квитанции об оплате.

Идите в полицию. Пишите заявление. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов (хотя бы небольших) вернуть украденное.

Важно знать: Мошенники часто подделывают номера телефонов. На экране может высветиться «МФЦ» или даже «Полиция», но на деле это звонок через интернет. Просто кладите трубку.