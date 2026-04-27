Шторм вместо прогулки: Павловский парк закрылся из-за капризов апреля

Опубликовано: 27 апреля 2026 13:05
 Проверено редакцией
В Петербурге сегодня облачно, местами идет мокрый снег с дождем.

Музей-заповедник Павловска временно закрыл свои ворота для посетителей. Причина серьезная — разгул стихии. В Петербурге и области сейчас небезопасно из-за сильного ветра.

Администрация парка решила перестраховаться. И это оправдано: в Павловском парке очень много старых и высоких деревьев. При порывах ветра до 15 метров в секунду ветки могут ломаться и падать. Рисковать здоровьем гостей никто не хочет.

Что происходит с погодой прямо сейчас

В городе сейчас настоящая «погодная карусель». Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает: на улице всего +6…+8 градусов. Дует холодный северо-западный ветер.

В некоторых районах города еще утром шел мокрый снег с дождем. А на востоке Ленинградской области вообще зима решила вернуться — там лежат сугробы, а дороги скользкие.

В самом Петербурге осадки постепенно прекращаются, но ветер пока не утихает.

Важное правило для тех, кто в городе

Кстати, в такие дни закрывается не только Павловск. Обычно в Петербурге при штормовом предупреждении закрывают сады и скверы в центре города: Летний, Михайловский и Юсуповский сады.

Это стандартная мера безопасности. Если вы видите запертую калитку — не пытайтесь перелезть. Ветер в Петербурге коварен, а старые деревья в парках — вещь непредсказуемая.

Вот краткий прогноз на ближайшее время:

  • Понедельник: Будет еще прохладно, возможны небольшие дожди, но уже начнет выглядывать солнце.
  • Вторая половина недели: Ветер окончательно успокоится. Температура поднимется до +10 градусов.
  • Майские праздники: С 1 мая начнется настоящая весна. Воздух прогреется до +15…+18 градусов.

Так что доставать легкие куртки можно будет совсем скоро. А пока лучше провести время дома за чашкой чая и подождать, когда парки снова станут безопасными для прогулок.

Автор:
Юлия Аликова
