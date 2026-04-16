Когда сажать лук в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, советы агронома Давыдовой для максимального урожая

Сроки посадки севка в 2026 году

Вторая половина весны – лучшее время для посадки лука, однако точные сроки, разумеется, зависят от погоды и региона. Некоторые огородники также сверяются с Лунным календарем и полагаются на личный опыт, считает агроном со стажем Ксения Давыдова.

Два способа вырастить лук

1. Через рассаду. Для этого используют семена, которые называют "чернушкой". Перед высадкой молодые растения развиваются на подоконнике.

2. В открытый грунт. Здесь в ход идет лук-севок. Это маленькие головки первого года. Их высаживают в подготовленные бороздки.

"Еще один вариант для открытого грунта – посадка "выборка". Это севок, который не успел вырасти до полноценной луковицы. Его размер не превышается трех-четырех сантиметров. Такой лук, скорее всего, пойдет в стрелку, на которой потом созреют семена", - рассказала Ксения Давыдова.

Идеальный срок для посадки лука и Лунный календарь

Лучшее время для посадки лука в открытый грунт, по мнению эксперта, с конца апреля по конец мая. Важно, чтобы земля прогрелась до +12 градусов и хорошо просохла.

Нельзя пренебрегать и рекомендациями Лунного календаря. Хотя некоторые дачники относятся к нему скептически. Другие, наоборот, считают его советы полезными.

Благоприятные дни для посадки лука:

Апрель: 19, 29, 30 числа.

Май: 9, 10, 20, 21, 22, 28, 29 числа.

Подготовка грядки

Перед посадкой луковиц рекомендуется посыпать грядки мелкой солью. Это поможет продезинфицировать грунт и, как считает большинство огородников, будет способствовать лучшему росту культуры.

"Также для получения крупных луковиц, почву стоит обогатить компостом и древесной золой. На каждый квадратный метр грядки можно внести два ведра золы и хорошо перекопать", - советует агроном.

Обязательно удалите все сорняки перед посадкой. Они могут помешать луку расти, отнимая свет и влагу. Севок лучше всего сажать на самом светлом участке, желательно на небольшой возвышенности.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как быстро реанимировать желтеющий чеснок.