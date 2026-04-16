Закуска, которую сначала фотографируют, а потом мгновенно съедают: дети пищат от восторга, а взрослые просят рецепт

Закуска готовится из самых простых и доступных ингредиентов, но выглядит очень эффектно. Рецептом поделился автор Дзен-канала Food Good.
Ингредиенты:
яйца — 6 шт, майонез — 1-2 ст. л., горчица — 1 ч. л. (по желанию), соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, морковь — небольшой кусочек, чёрный перец горошком или маслины — для глаз
Приготовление
Сначала я отвариваю яйца вкрутую — примерно 10 минут после закипания воды. Затем остужаю их в холодной воде и аккуратно очищаю от скорлупы.
У каждого яйца срезаю верхушку примерно на одну треть — она послужит крышечкой. Осторожно извлекаю желтки и перекладываю их в миску.
Желтки разминаю вилкой до однородности, добавляю майонез, немного горчицы, соль и чёрный перец. Тщательно перемешиваю до получения нежной кремовой массы.
Получившейся начинкой наполняю белки, формируя небольшую горку, после чего накрываю их срезанными крышечками.
Из моркови вырезаю маленькие треугольники — это будут клювы, а для глаз использую горошины чёрного перца или небольшие кусочки маслин. Аккуратно вставляю их в начинку, создавая очаровательных цыплят.
Примерное время приготовления: 15 минут
