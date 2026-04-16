Остались пасхальные яйца: Выбрасывать их не буду: Добавлю 2 продукта - получу намазку на хлеб Полезное
Ночная зарядка — дневной комфорт: 100 электробусов меняют общественный транспорт Петербурга Город
Важные правила ухода за чугунной сковородой: посуда не ржавеет и всегда выглядит как новая Полезное
В каких регионах РФ ожидаются заморозки на майских праздниках - коснется не только Урала: убирать теплые вещи еще рано Полезное
Снег в Петербурге растаял в цифрах: 18 пунктов побили зимний рекорд на 672 тыс. кубов Город
Закуска, которую сначала фотографируют, а потом мгновенно съедают: дети пищат от восторга, а взрослые просят рецепт

Опубликовано: 16 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Настоящее украшение праздничного стола.

Закуска готовится из самых простых и доступных ингредиентов, но выглядит очень эффектно. Рецептом поделился автор Дзен-канала Food Good.

Ингредиенты:

яйца — 6 шт, майонез — 1-2 ст. л., горчица — 1 ч. л. (по желанию), соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, морковь — небольшой кусочек, чёрный перец горошком или маслины — для глаз

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца вкрутую — примерно 10 минут после закипания воды. Затем остужаю их в холодной воде и аккуратно очищаю от скорлупы.

У каждого яйца срезаю верхушку примерно на одну треть — она послужит крышечкой. Осторожно извлекаю желтки и перекладываю их в миску.

Желтки разминаю вилкой до однородности, добавляю майонез, немного горчицы, соль и чёрный перец. Тщательно перемешиваю до получения нежной кремовой массы.

Получившейся начинкой наполняю белки, формируя небольшую горку, после чего накрываю их срезанными крышечками.

Из моркови вырезаю маленькие треугольники — это будут клювы, а для глаз использую горошины чёрного перца или небольшие кусочки маслин. Аккуратно вставляю их в начинку, создавая очаровательных цыплят.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Агата" всего из 2 ингредиентов.

Автор:
Александр Асташкин
