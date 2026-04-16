Салат "Агата": смешала 2 ингредиента – через 3 минуты подала полезную закуску на стол

Опубликовано: 16 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
legion-media
Рецепт свекольного салата 

Яркий салат "Агата" со свеклой можно приготовить за считанные минуты. Такое блюдо станет отличным дополнением к повседневному или праздничному обеду.

Свекла придает салату насыщенный рубиновый цвет и приятную сладость. А маринованный лук добавляет пикантную остринку и хрустящую нотку.

Ингредиенты:

  • свекла - 3 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • оливковое или растительное масло;
  • лимонный сок - 1 ч. л.;
  • сахар - щепотка;
  • соль - по вкусу.

Способ приготовления

Свеклу отвариваем до готовности. Можно запечь в духовке или приготовить в микроволновке (при мощности 800 Вт достаточно 10 минут). Затем остужаем, чистим и натираем на мелкой терке.

Лук нарезаем тонкими полукольцами. Добавляем к луку большую щепотку сахара и немного соли, поливаем лимонным соком и слегка разминаем руками. Оставляем на 5 минут.

В свеклу добавляем маринованный лук, заправляем маслом и перемешиваем. Салат "Агата" готов! К свекле можно добавить и другие ингредиенты, но в сочетании с маринованным луком получается невероятно вкусно. Приятного аппетита!

Автор:
Евгения Сухова
