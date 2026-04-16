Салат "Агата": смешала 2 ингредиента – через 3 минуты подала полезную закуску на стол

Яркий салат "Агата" со свеклой можно приготовить за считанные минуты. Такое блюдо станет отличным дополнением к повседневному или праздничному обеду.
Свекла придает салату насыщенный рубиновый цвет и приятную сладость. А маринованный лук добавляет пикантную остринку и хрустящую нотку.
Ингредиенты:
- свекла - 3 шт.;
- лук - 1 шт.;
- оливковое или растительное масло;
- лимонный сок - 1 ч. л.;
- сахар - щепотка;
- соль - по вкусу.
Способ приготовления
Свеклу отвариваем до готовности. Можно запечь в духовке или приготовить в микроволновке (при мощности 800 Вт достаточно 10 минут). Затем остужаем, чистим и натираем на мелкой терке.
Лук нарезаем тонкими полукольцами. Добавляем к луку большую щепотку сахара и немного соли, поливаем лимонным соком и слегка разминаем руками. Оставляем на 5 минут.
В свеклу добавляем маринованный лук, заправляем маслом и перемешиваем. Салат "Агата" готов! К свекле можно добавить и другие ингредиенты, но в сочетании с маринованным луком получается невероятно вкусно. Приятного аппетита!
