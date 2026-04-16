Городовой / Полезное / Салат "Ласковый май": неожиданное сочетание ингредиентов и нежность в каждой ложке – просто, быстро и вкусно
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат "Ласковый май": неожиданное сочетание ингредиентов и нежность в каждой ложке – просто, быстро и вкусно

Опубликовано: 16 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт нежного и вкусного весеннего салата "Ласковый май" 

Автор кулинарного блога "Готовим дома. Вкусно и просто" (18+) поделилась рецептом нежного весеннего салата "Ласковый май". Он удивит необычным сочетанием ингредиентов и покорит с первой ложкой. Отлично подойдет как на праздник, так и на каждый день. Готовится быстро и просто. Получается настолько вкусным, что домашних и гостей за уши не оттащить.

Что потребуется:

  • редис – 70 граммов;
  • сыр – 100 граммов;
  • копченая курица – 100 граммов;
  • свежий огурец – 1 шт.;
  • зеленое яблоко – половина;
  • яйцо – 2 шт.;
  • зубчика чеснока – 1 шт.;
  • майонез – 2-3 столовые ложки или по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • зелень по вкусу – небольшой пучок.

Как приготовить:

Первым делом нужно сварить яйца вкрутую. Тем временем натереть сыр на крупной терке. Измельчить чеснок, смешать с тертым сыром, заправить майонезом, перемешать и выложить первым слоем.

Копченую курицу накрошить мелкими кубиками, она пойдет вторым слоем. Нанести майонезную сетку.

Огурец нарезать мелкими кубиками и выложить третьим слоем. Сварившиеся яйца натереть на терке: они идут четвертым слоем. Смазать небольшим количеством майонеза.

Яблоко натереть на терке, по желанию сбрызнуть лимонным соком, выложить пятым слоем и чуть смазать майонезом. Редис натереть на крупной терке и выложить последним слоем. Украсить майонезной сеткой, посолить по вкусу и подать к столу.

Если вы готовите салат на каждый день, то выкладывать слоями ничего не нужно. Достаточно смешать все ингредиенты в салатнике, посолить по вкусу, заправить майонезом и перемешать.

Полезные советы:

  • Яблоко важно выбирать зеленое, с легкой кислинкой. Оно освежит салат.
  • Редис нужно натирать в последнюю очередь, чтобы он остался сочным и хрустящим.
  • Майонез необходимо добавлять в умеренном количестве, чтобы салат получился легким и воздушным.
  • Можно заменить сыр твердых сортов на моцареллу. Получится еще нежнее.
  • Для красивой подачи используйте прозрачный салатник или кольцо.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью