Салат "Ласковый май": неожиданное сочетание ингредиентов и нежность в каждой ложке – просто, быстро и вкусно

Автор кулинарного блога "Готовим дома. Вкусно и просто" (18+) поделилась рецептом нежного весеннего салата "Ласковый май". Он удивит необычным сочетанием ингредиентов и покорит с первой ложкой. Отлично подойдет как на праздник, так и на каждый день. Готовится быстро и просто. Получается настолько вкусным, что домашних и гостей за уши не оттащить.
Что потребуется:
- редис – 70 граммов;
- сыр – 100 граммов;
- копченая курица – 100 граммов;
- свежий огурец – 1 шт.;
- зеленое яблоко – половина;
- яйцо – 2 шт.;
- зубчика чеснока – 1 шт.;
- майонез – 2-3 столовые ложки или по вкусу;
- соль – по вкусу;
- зелень по вкусу – небольшой пучок.
Как приготовить:
Первым делом нужно сварить яйца вкрутую. Тем временем натереть сыр на крупной терке. Измельчить чеснок, смешать с тертым сыром, заправить майонезом, перемешать и выложить первым слоем.
Копченую курицу накрошить мелкими кубиками, она пойдет вторым слоем. Нанести майонезную сетку.
Огурец нарезать мелкими кубиками и выложить третьим слоем. Сварившиеся яйца натереть на терке: они идут четвертым слоем. Смазать небольшим количеством майонеза.
Яблоко натереть на терке, по желанию сбрызнуть лимонным соком, выложить пятым слоем и чуть смазать майонезом. Редис натереть на крупной терке и выложить последним слоем. Украсить майонезной сеткой, посолить по вкусу и подать к столу.
Если вы готовите салат на каждый день, то выкладывать слоями ничего не нужно. Достаточно смешать все ингредиенты в салатнике, посолить по вкусу, заправить майонезом и перемешать.
Полезные советы:
- Яблоко важно выбирать зеленое, с легкой кислинкой. Оно освежит салат.
- Редис нужно натирать в последнюю очередь, чтобы он остался сочным и хрустящим.
- Майонез необходимо добавлять в умеренном количестве, чтобы салат получился легким и воздушным.
- Можно заменить сыр твердых сортов на моцареллу. Получится еще нежнее.
- Для красивой подачи используйте прозрачный салатник или кольцо.
