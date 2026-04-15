Салат "Ольга", который превзошел "Цезарь": понадобится пекинская капуста – идеально и на праздник, и на каждый день

Опубликовано: 15 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт нежного и сытного салата с пекинской капустой "Ольга" 

Автор кулинарного блога "Готовим вместе с Еленой" (18+) поделилась простым рецептом нежного и сытного салата с пекинской капустой "Ольга". Получится вкуснее и интереснее надоевшего "Цезаря". Отлично подойдет как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола. Домашние и гости съедят его первым.

Что потребуется:

  • пекинская капуста – 200 граммов;
  • куриное филе – 200 граммов;
  • яйцо – 2 шт.;
  • свежий или маринованный огурец – 2 шт.;
  • зернистая горчица – 1 чайная ложка;
  • майонез или сметана – 2 столовые ложки или по вкусу.

Как приготовить:

Первым делом нужно отварить куриное филе в подсоленой воде. На это уйдет около 25 минут. Тем временем следует сварить яйца вкрутую и остудить их в холодной воде.

Нашинковать пекинскую капусту. Огурцы и сварившееся куриное филе нарезать тонкой соломкой. Яйца натереть на крупной терке.

Добавить горчицу. Все перемешать. Заправить салат майонезом или сметаной. Посолить по вкусу и подать к столу.

Полезные советы:

  • Огурцы следует нарезать и добавлять в салат в последнюю очередь, перед самой подачей. Иначе они дадут сок, и блюдо "поплывет".
  • Если заправить салат майонезом, то он получится более сытным, а если сметаной – нежным и более легким. Можно смешать майонез и сметану в равных пропорциях и добавить горчицу. Получится вкусная заправка, особенно если добавить измельченный зубчик чеснока.
  • По желанию пекинскую капусту можно заменить на салат "Айсберг". Но с пекинской капустой блюдо будет более нежным. Кроме того, можно посыпать салат тертым сыром. Будет достаточно 30-50 граммов.

