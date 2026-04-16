На что направлен закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах»?

Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» направлен на поддержку бизнеса, стимулирование определённых видов деятельности и решение социальных задач.

Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» (от 28 июня 1995 года №81-11) — это документ, который регулирует предоставление налоговых льгот на территории города. Он неоднократно редактировался, и его актуальная редакция действует с 1 января 2026 года. Закон направлен на поддержку бизнеса, стимулирование определённых видов деятельности и решение социальных задач.

Основные направления льгот

Среди ключевых льгот, которые регулируются этим законом, можно выделить:

Льготы по транспортному налогу. Например, от уплаты транспортного налога освобождаются организации и физические лица в отношении новых электромобилей, произведённых на территории Евразийского экономического союза, либо электромобилей мощностью до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно, на срок 5 лет с даты регистрации. Также ранее действовала льгота для транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, но она утратила силу с 1 января 2026 года.

Льготы для резидентов особых экономических зон. Например, организации — резиденты особой экономической зоны, расположенной на территории Санкт-Петербурга, освобождались от уплаты транспортного налога на срок 5 лет с момента регистрации транспортного средства. Эта льгота не применялась в отношении водных и воздушных транспортных средств.

Льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН). В Санкт-Петербурге действуют пониженные ставки УСН в зависимости от категории налогоплательщика и вида деятельности. Например, ставка 1% применяется для объекта «Доходы» при соблюдении определённых условий, а ставка 5% — для объекта «Доходы минус расходы» для организаций, включённых в реестр малых технологических компаний или аккредитованных IT-организаций. Для большинства организаций и ИП применяется ставка 7% при соблюдении условий регионального закона.

Льготы для семей с детьми. С 2026 года введена льгота по транспортному налогу для одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи трёх и более детей. Льгота распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина этой категории, при условии, что мощность двигателя не превышает 150 л. с..

Дополнительные сведения

Информация о конкретных льготах и условиях их применения может меняться, поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную редакцию закона и сопутствующие нормативные акты. Для получения детальной информации можно обратиться к официальным источникам, таким как сайт Администрации Санкт-Петербурга или правовые базы данных.

