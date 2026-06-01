Золото на плечах Адамова и 5 миллионов сверху за «неликвид»: история самого странного и прибыльного провала «Зенита»

Прошедший сезон для «Зенита» стал настоящим испытанием на прочность.

Все привыкли, что Петербург забирает чемпионство одной левой, заваливая соперников деньгами и бразильской техникой. Но в этот раз сценарий сломался. Золото пришлось буквально выгрызать.

Самое удивительное — кто вытащил команду. Все ждали подвигов от дорогущих легионеров, но в итоге «тащили» совсем другие люди.

Вратарь Денис Адамов внезапно стал стеной, Максим Глушенков раздавал передачи как бог (целых 10 штук!), а Александр Соболев стал лучшим по голам.

Пока миллионеры из Латинской Америки искали мотивацию, простые парни делали результат.

Провал на 25 миллионов: почему Жерсон не заиграл?

Трансферная кампания «Зенита» в этом году — это отдельная головная боль. Главным разочарованием стал бразилец Жерсон. За него отдали сумасшедшие 25 миллионов евро, но отдачи не получили почти никакой.

Почему так вышло? Все просто: Жерсон не хотел играть в России.

Как пишет sport24 со ссылкой на агента Сергея Новикова, участвовавшего в организации перехода футболиста в «Зенит», парню нужно обожание, вспышки камер и полные стадионы, которые скандируют его имя.

В Петербурге ему было скучно. Он приехал сюда просто «пересидеть» время до чемпионата мира. Когда начались травмы и скамейка запасных, бразилец окончательно скис.

Два гола за полгода — явно не то, чего ждали от звезды такого калибра.

Чудо маркетинга: как продать «неликвид» и заработать

Несмотря на полный провал Жерсона на поле, руководство «Зенита» провернуло гениальную сделку. Обычно, когда игрок «сдувается», его цена падает. Но только не в этом случае.

Петербуржцы умудрились продать хавбека в «Крузейро» за 30 миллионов евро (с учетом бонусов). То есть клуб не только вернул свои деньги, но и остался в плюсе на 5 миллионов.

С точки зрения бизнеса — это высший пилотаж. С точки зрения футбола — большая удача, что от игрока без мотивации удалось избавиться так быстро и выгодно.

Что в итоге?

«Зенит» снова первый, но этот сезон показал: деньги не всегда играют в футбол. Клуб выехал на характере «своих» ребят и старой гвардии вроде Ерохина.

А история с Жерсоном — это хороший урок: даже самый талантливый игрок бесполезен, если он не хочет выкладываться на 100%.

