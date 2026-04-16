Не сочные котлеты, а резиновые подошвы: вымешивание руками и другие грубые ошибки начинающих хозяек

Опубликовано: 16 апреля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Кулинарный блогер рассказала, почему сочные котлеты зачастую превращаются в твердые и сухие изделия

Домашние котлеты - вкусные изделия, которые обожают взрослые и дети. Но не каждая хозяйка может похвастаться своими кулинарными способностями и приготовить по-настоящему вкусные, сочные, насыщенные котлеты. А все потому, что многие из них совершают непростительную ошибку. О том, почему котлеты получаются жесткими и невкусными, рассказывает кулинарный блогер Наталья Калнина.

Самая грубая ошибка - вымешивание фарша руками. Во-первых, из-за тепла рук фарш нагревается, жир плавится и вытекает, из-за чего котлеты теряют сочность и превращаются в твердую подошву. Во-вторых, при сжатии разрушаются волокна мяса, белок сворачивается, и фарш приобретает консистенцию липкой пасты, которая при жарке дает плотную, резиновую структуру.

Но вымешивание фарша руками - не единственная ошибка, которая может привести к таким последствиям. Наталья перечислила еще несколько действий, от которых следует отказаться при приготовлении котлет:

  • вымешивание фарша более 5 минут ведет к разрушению структуры. Фарш достаточно перемешать до однородного состояния - это займет меньше 1 минуты;
  • если отбивать фарш об миску, то выбьется и весь сок, а потому котлеты получатся плотными и жесткими;
  • если использовать для приготовления постное мясо без жира, то изделия будут сухими. Именно жир придает котлетам сочность;
  • если дважды пропустить мясо через мясорубку с мелкой решеткой, то волокна разрушатся, и котлета превратится в кашу. Достаточно переработать мясо один раз через среднюю решетку.

Наталья Калнина рекомендует вымешивать фарш не руками, а лопаткой. Цель - просто соединить компоненты и перемешать, а не вымесить. После этого оставьте фарш на 20-30 минут в холодильнике.

"При формовке котлет не утрамбовывайте их сильно. Слепили — и сразу на сковороду. Чем рыхлее котлета перед жаркой, тем сочнее будет внутри", - советует блогер.

Автор:
Анна Леонова
