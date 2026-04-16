Как по погоде в день Никиты Водопола определить, каким будет лето-2026: народные приметы и запреты на 16 апреля

16 апреля значится в народном календаре как день Никиты Водопола. Считалось, что в это время в реках и озерах просыпается водяной. Наши предки всячески старались ему угодить: бросали в воду хлеб и остатки каши, а рыбаки даже выливали подсолнечное масло и просили удачи в тихой охоте. Кроме того, в день Никиты Водопола было принято искать гнездо кулика, так как на Руси знали, что вода во время паводка не разольется выше жилищ этой птицы. Также 16 апреля было богато на народные приметы, по которым наши предки определяли, каким будет предстоящее лето.

Народные приметы погоды на 16 апреля

Legion-Media

Если к этому времени на реке еще не растаял лед, то до июня рыба будет ловиться плохо.

Подул северный ветер – к дождям.

Если березовый сок льется мощной струей, то летом будет много ливней.

Дождь 16 апреля сулил ненастную погоду до конца весны, а также позднее лето.

Если подул южный ветер, то урожай яровых будет щедрым.

Мать-и-мачеха закрыла бутоны до 6 вечера, готовьтесь к ненастью.

Если день выдался солнечным, то лето порадует теплой погодой.

Традиции в день Никиты Водопола

Legion-Media

На Руси 16 апреля проводили обряд для защиты рыболовных снастей. Старейшина поселения или самый опытный рыбак обходил лодки и сети, держа в руке тлеющую ветку можжевельника и произнося короткие молитвы-обереги. Наши предки верили, что это отпугивает нечисть, портящую снасти.

Кроме того, 16 апреля было принято осматривать родники. Если вода в них тихая и прозрачная, то весна будет спокойной, без сильных затоплений. А если слышится странное бульканье, появились водовороты, то водяной недоволен, а значит паводок будет сильным.

Особое внимание в этот день уделяли зеркалам. Их было принято завешивать тканью, чтобы в дом не проникли темные силы. Открывали зеркала только после заката, когда угроза была уже позади.

Народные запреты на 16 апреля

Legion-Media

В день Никиты Водопола запрещается громко разговаривать возле водоемов и охотиться. Иначе можно разгневать водяного.

Нельзя было умываться проточной водой, чтобы не привлечь неприятности.

Если кошка с собакой дерутся, нужно быстро отвести от них взгляд, чтобы в дом не пришли ссоры и разногласия.

16 апреля запрещается совершать крупные покупки: они не принесут радости.

Не было принято и брать в руки иголку. Считалось, что нить будет рваться, а вышивка выйдет неровной.

