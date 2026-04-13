Народные приметы погоды на 14 апреля – к жаркому и засушливому лету: день Марьи – пустые щи

14 апреля наши предки отмечали день Марьи – пустые щи. Такое необычное название он получил, так как в это время у крестьян заканчивалась капуста, поэтому о густых щах приходилось только мечтать. На Руси 14 апреля поговаривали: "Щи – хоть портянки полощи". Из-за отсутствия капусты хозяйки добавляли в суп крапиву или щавель, которые в аккурат начинали зеленеть. И, конечно, 14 апреля было богато на народные приметы, по которым наши предки определяли погоду, в том числе на лето.
Народные приметы погоды на 14 апреля
- Если на ночном небе не видно звезд, то ждите теплую погоду.
- На берегах осталось еще много льда – урожай будет не очень щедрым.
- Если началась гроза, то лето выдастся жарким.
- По небу плывут синие облака – погода будет дождливой.
- Гром не гремит, а молнии сверкают – готовьтесь к засушливому лету.
- Если стаи диких уток и гусей прилетели, то скоро заметно потеплеет.
- Коровы сильно мычат – к непогоде.
- Если началось большое половодье, то летом будет много трав и сена.
Что можно и нужно делать в день Марьи – пустые щи
В этот день было принято обращаться к высшим силам за защитой от сглаза и неприятностей. Кроме того, считалось, что одежда и обувь, купленные 14 апреля, прослужат долго.
Что запрещено делать 14 апреля
- Нельзя было оставлять открытой дверь, чтобы в нее не вошла нечисть. При этом над самой дверью для защиты было принято вешать подкову.
- Запрещено было устраивать пышные застолья. Обед должен был быть сытным, но скромным. Иначе можно привлечь бедность.
- Не было принято хвалиться своими достижениями: можно сглазить.
- Нельзя было отказывать в милостыне и помощи, чтобы не привлечь неприятности и бедность.
- Запрещено месить тесто и печь пироги: в жизни начнется путаница.
