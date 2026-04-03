Народная примета погоды на 4 апреля – к долгому и погожему лету

Опубликовано: 3 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Народные приметы и запреты на день Василия Теплого 

4 апреля в народном календаре отмечено как день Василия Теплого. Считалось, что в это время зима полностью сдает свои позиции: звенит капель и шумят ручьи. Там, где 4 апреля с крыш капало сильнее всего, дома не строили, так как были уверены, что вода здесь проложила путь к глубинам земли, и постройка не будет надежной. Также день Василия Теплого изобиловал приметами и поверьями, по которым на Руси определяли погоду, в том числе на лето.

Народные приметы погоды на 4 апреля

Legion-Media
Legion-Media

  • Если облака по небу плывут синие, то скоро придет теплая, но дождливая погода.
  • Солнце взошло в красных кругах – ждите богатого урожая.
  • Если вороны купаются в лужах, то погода будет теплой.
  • Снег тает с северной части муравейника – к долгому и погожему лету.
  • Если пернатые раскричались – быть ненастью.
  • Мутное небо с мелкими облаками – погода испортится.
  • Если начала цвести верба, то через неделю ждите заморозков.
  • Листья на березе распустились раньше ольхи – к засушливому лету.
  • Если мать-и-мачеха закрыла цветки, то скоро пойдет дождь.
  • Собаки активно роют землю – ждите похолодания.

Что можно и нужно делать на Василия Теплого

Legion-Media
Legion-Media

В этот день наши предки пекли калачи, которые символизировали солнце. Было принято угощать выпечкой друзей, соседей, родственников и бедняков. Считалось, что это привлечет в дом счастье и достаток.

Кроме того, на Руси 4 апреля смотрели, куда стекаются ручьи и никогда не строили там дом. Иначе строение простоит недолго.

Что нельзя делать 4 апреля

Legion-Media
Legion-Media

  • Не было принято рукадельничать и развешивать белье на улице. Считалось, что в нем поселится нечисть.
  • Замужним женщинам запрещалось вытираться чужим полотенцем. Иначе муж ударится в блуд.
  • Нельзя было делиться своими планами. В противном случае они могут не сбыться.
  • 4 апреля ни в коем случае не выносили мусор, чтобы в дом не пришла беда.
  • Нельзя было браться за несколько дел сразу: ни одно не удастся.

Ранее мы сообщали, какая народная примета погоды на 30 марта укажет на жаркое лето.

Автор:
Ольга Зайцева
