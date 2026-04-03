Народная примета погоды на 4 апреля – к долгому и погожему лету

4 апреля в народном календаре отмечено как день Василия Теплого. Считалось, что в это время зима полностью сдает свои позиции: звенит капель и шумят ручьи. Там, где 4 апреля с крыш капало сильнее всего, дома не строили, так как были уверены, что вода здесь проложила путь к глубинам земли, и постройка не будет надежной. Также день Василия Теплого изобиловал приметами и поверьями, по которым на Руси определяли погоду, в том числе на лето.
Народные приметы погоды на 4 апреля
- Если облака по небу плывут синие, то скоро придет теплая, но дождливая погода.
- Солнце взошло в красных кругах – ждите богатого урожая.
- Если вороны купаются в лужах, то погода будет теплой.
- Снег тает с северной части муравейника – к долгому и погожему лету.
- Если пернатые раскричались – быть ненастью.
- Мутное небо с мелкими облаками – погода испортится.
- Если начала цвести верба, то через неделю ждите заморозков.
- Листья на березе распустились раньше ольхи – к засушливому лету.
- Если мать-и-мачеха закрыла цветки, то скоро пойдет дождь.
- Собаки активно роют землю – ждите похолодания.
Что можно и нужно делать на Василия Теплого
В этот день наши предки пекли калачи, которые символизировали солнце. Было принято угощать выпечкой друзей, соседей, родственников и бедняков. Считалось, что это привлечет в дом счастье и достаток.
Кроме того, на Руси 4 апреля смотрели, куда стекаются ручьи и никогда не строили там дом. Иначе строение простоит недолго.
Что нельзя делать 4 апреля
- Не было принято рукадельничать и развешивать белье на улице. Считалось, что в нем поселится нечисть.
- Замужним женщинам запрещалось вытираться чужим полотенцем. Иначе муж ударится в блуд.
- Нельзя было делиться своими планами. В противном случае они могут не сбыться.
- 4 апреля ни в коем случае не выносили мусор, чтобы в дом не пришла беда.
- Нельзя было браться за несколько дел сразу: ни одно не удастся.
