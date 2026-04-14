Если желтеет чеснок - срочно: 5 капель в распылитель - и перья станут зеленее крокодила, экстренная реанимация после зимы

В апреле дачников на чесночных грядках часто ждет не совсем приятная картина. Культура резко может остановиться в росте, а молодые перья ее вдруг начинают желтеть. Причин такой проблемы может быть несколько. Одна из самых распространенных – недостаток питания, считает опытный агроном Ксения Давыдова. Особенно на начальных стадиях роста чеснок остро нуждается в азоте. Поэтому своевременное внесение удобрений становится не только залогом хорошего урожая, но и отличной профилактикой многих болезней.
Эксперт рекомендует использовать для подкормки культуры в апреле салициловую кислоту. Это средство не только стимулирует рост растений, но и является ценным источником азота. К тому же оно помогает укрепить иммунитет чеснока, делая его более устойчивым к различным инфекциям и грибкам. Весной такая подкормка особенно важна.
Приготовить раствор для опрыскивания очень просто. Достаточно смешать пять капель салициловой кислоты с одним литром воды. Обрабатывать грядки следует вечером. По словам агронома, положительные изменения не заставят себя долго ждать.
"Желтеющий чеснок - частая и большая проблема дачников весной. Чтобы не остаться без урожая, важно принять срочные меры. Использование салициловой кислоты - одна из таких. Провожу обработку чеснока по перьям каждый год после таяния снега. Растения всегда радуют здоровьем", - поделилась Алевтина из Кургана.
