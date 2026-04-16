Не только в Петергофе: где можно увидеть самые красивые фонтаны Санкт-Петербурга

Петергоф славится огромным количеством всевозможных эффектных фонтанов, на которые можно смотреть вечно. Блестящие шумные струи вырываются на волю, создавая уникальный рисунок, и все это на фоне роскошной архитектуры! Между тем не только Петергоф может похвастать наличием такого потрясающего зрелища. В Питере есть и другие локации, где можно увидеть красивейшие фонтаны.

Расскажем, какие фонтаны в Петербурге признаны самыми эффектными.

«Большой каскад»

Откроем семерку лидеров с самого известного фонтана Петергофа. Это величественный, королевский объект с нарядной архитектурой. Расположен у главной императорской резиденции. Комплекс включает в себя более 60 маленьких фонтанов и похож на громоздкую лестницу, по которой вода каскадами спадает в неглубокий бассейн, переходящий в канал. Особого внимания заслуживают бронзовые золоченые скульптуры, барельефы, бюсты, вазы и прочие декоративные детали фонтана.

«Шахматная гора»

Еще один популярный петергофский фонтан, расположенный на естественном склоне Нижнего парка. Три широкие ступени, по которым стекает вода, декорированы изображением шахматной доски, а наверху видны три небольшие фигуры крылатых драконов, которые и извергают струи воды. С двух сторон расположены лестницы с белыми мраморными скульптурами десяти античных богов.

«Шар»

А этот фонтан можно увидеть на прогулочной улице Малой Садовой. На первый взгляд ничего особенного, но если приглядеться, то заметно, что вода стекает с двенадцати гранитных ступеней, которые постепенно сужаются. Внизу находится шар, который держится на мощных струях воды. А еще по этому фонтану можно узнать, который час: каждый час струи воды переходят на нижнюю пронумерованную ступень, обозначая время.

Поющие фонтаны

20 гранитных чаш с подсветкой расположены у Финляндского вокзала. Они "поют" классическую музыку, которой можно насладиться в ожидании своего поезда. Послушать, как поёт фонтан, и полюбоваться его эффектным внешним видом можно в будние дни в 12:00 и 21:40, а также в выходные — в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40.

«Омега»

Самый необычный фонтан Питера, выполненный в стиле хай-тек. Находится на Песочной набережной. По форме похож на приподнятую над землёй наклоненную букву греческого алфавита. Вода в футуристичном фонтане движется по направлению сверху вниз, как водопад. Ночью здесь включается подсветка, из-за чего вид еще более зрелищный. Высота фонтана - 7 метров.

«Коронный»

Один из самых изысканных фонтанов Санкт-Петербурга расположен возле Невы, где раскинулся Летний сад. Форма струй, переливающихся на солнце, напоминает корону, за что объект и получил свое название. Круглая чаша выполнена из белого мрамора, а два яруса оформлены золочёными маскаронами. Фонтан находится в окружении белокаменных бюстов философов — Аристотеля, Эскулапа, Сенеки, Диогена, Гераклита и Демокрита.

«Пирамида»

Эта достопримечательность тоже находится в Летнем саду. Ее главная особенность состоит в строгой геометричной форме. Белый мраморный бассейн, как и эстетичный ярус в центре, откуда по четырём лестницам струится вода, напоминают квадраты. Струи напоминают силуэт пирамиды, за что фонтан и получил свое наименование.

