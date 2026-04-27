Лёгкий и нежный салат, который спасает за 10 минут до прихода гостей: без лишней возни

Рецептом быстрого салата с пекинской капустой и курицей поделилась автор Дзен-канала "МилоВарня, готовим с Таней".
Ингредиенты:
пекинская капуста — половина кочана (300-400 г), куриное филе (отварное) — 300 г, консервированная кукуруза — 1 банка, огурец — 1 крупный, яйца — 4 шт., укроп — по вкусу, майонез или греческий йогурт — для заправки, соль и перец — по желанию
Приготовление
Сначала я тонко шинкую пекинскую капусту. Куриное филе и яйца отвариваю заранее, затем нарезаю небольшими кусочками — можно кубиками или соломкой.
Огурец режу тонкими полосками или полукружочками. Если кожура плотная — очищаю, чтобы салат получился нежнее. Мелко рублю укроп. Иногда экспериментирую и добавляю другую зелень.
В глубокой миске соединяю все ингредиенты, добавляю кукурузу без жидкости.
Заправляю майонезом или греческим йогуртом, перемешиваю и пробую. Обычно соль даже не нужна — вкус и так сбалансирован.
Даю салату постоять 5-10 минут, чтобы он стал ещё вкуснее, и подаю к столу.
Примерное время приготовления: 15 минут
