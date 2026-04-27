Если в холодильнике осталась "пекинка": готовлю нежный и сочный салат "Моя Леди" – просто и вкусно

Опубликовано: 27 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт нежного и сочного салата "Моя Леди" 

Если в холодильнике есть пекинская капуста, то на скорую руку можно приготовить нежный, сочный и сытный салат "Моя Леди". Он готовится быстро и просто. Получается настолько вкусным, что подойдет как для плотного перекуса, так и для праздничного стола. Рецептом поделилась кулинарный блогер, автор Дзен-канала "Готовим вкусно" (18+).

Что потребуется

  • пекинская капуста – 250 г;
  • белый хлеб – 160 г или 7 кусочков;
  • сушеный чеснок – 1 чайная ложка;
  • колбаса, ветчина или копченая курица – 150 г;
  • соль – 1/3 чайной ложки;
  • орегано – 1 чайная ложка;
  • подсолнечное масло без запаха – 2 столовые ложки;
  • консервированная кукуруза – половина банки;
  • майонез – по вкусу.

Как приготовить

Первым делом приготовим домашние сухари. Для этого нарежем белый хлеб кубиками, отправим их в пакет или контейнер, добавим туда соль, сушеный чеснок и орегано. Пакет или контейнер хорошо встряхнем, чтобы специи равномерно распределились. Затем наливаем туда подсолнечное масло и снова все хорошо встряхиваем.

Застилаем противень бумагой для выпечки и выкладываем туда будущие сухарики. Сушим их в духовке при температуре 190 градусов 10 минут.

Между тем шинкуем пекинскую капусту и отправляем ее в салатник. Добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Нарезаем ветчину, колбасу или копченую курицу небольшими кусочками и все высыпаем в салатник. Добавляем готовые сухарики, заправляем салат майонезом, солим по вкусу и подаем к столу.

Автор:
Ольга Зайцева
