Если в холодильнике осталась "пекинка": готовлю нежный и сочный салат "Моя Леди" – просто и вкусно

Если в холодильнике есть пекинская капуста, то на скорую руку можно приготовить нежный, сочный и сытный салат "Моя Леди". Он готовится быстро и просто. Получается настолько вкусным, что подойдет как для плотного перекуса, так и для праздничного стола. Рецептом поделилась кулинарный блогер, автор Дзен-канала "Готовим вкусно" (18+).
Что потребуется
- пекинская капуста – 250 г;
- белый хлеб – 160 г или 7 кусочков;
- сушеный чеснок – 1 чайная ложка;
- колбаса, ветчина или копченая курица – 150 г;
- соль – 1/3 чайной ложки;
- орегано – 1 чайная ложка;
- подсолнечное масло без запаха – 2 столовые ложки;
- консервированная кукуруза – половина банки;
- майонез – по вкусу.
Как приготовить
Первым делом приготовим домашние сухари. Для этого нарежем белый хлеб кубиками, отправим их в пакет или контейнер, добавим туда соль, сушеный чеснок и орегано. Пакет или контейнер хорошо встряхнем, чтобы специи равномерно распределились. Затем наливаем туда подсолнечное масло и снова все хорошо встряхиваем.
Застилаем противень бумагой для выпечки и выкладываем туда будущие сухарики. Сушим их в духовке при температуре 190 градусов 10 минут.
Между тем шинкуем пекинскую капусту и отправляем ее в салатник. Добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Нарезаем ветчину, колбасу или копченую курицу небольшими кусочками и все высыпаем в салатник. Добавляем готовые сухарики, заправляем салат майонезом, солим по вкусу и подаем к столу.
