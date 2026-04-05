Закуска "Охапки сена": праздничный стол заиграет новыми красками — готовится за минуты
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Закуска "Охапки сена": праздничный стол заиграет новыми красками — готовится за минуты

Опубликовано: 5 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Закуска "Охапки сена": праздничный стол заиграет новыми красками — готовится за минуты
Закуска "Охапки сена": праздничный стол заиграет новыми красками — готовится за минуты
Эффектная закуска, которая выглядит как настоящее украшение стола.

Готовлю эту закуску, когда хочется удивить гостей чем-то необычным, но без сложных ингредиентов. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Варим, жарим, рецепты".

Ингредиенты

картофель крупный — 1-2 шт., куриное филе (копчёное или варёное) — 200 г, свежий огурец — 1 шт., сыр — 60 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелёный лук и укроп, сыр косичка — 4-5 полосок, листья салата — для подачи

Приготовление

Картофель очищаю и натираю на тёрке для корейской моркови, чтобы получилась длинная тонкая соломка. Промываю её от лишнего крахмала и тщательно обсушиваю.

Разогреваю масло и обжариваю картофель небольшими порциями до светло-золотистого цвета — получается хрустящая соломка.

Для начинки нарезаю курицу кубиками, добавляю огурец и натёртый сыр. Кладу измельчённый чеснок, зелень и майонез, солю и перчу, затем всё хорошо перемешиваю.

На тарелку выкладываю листья салата, в центр кладу начинку, а вокруг аккуратно распределяю картофельную соломку, формируя "охапку".

В конце перевязываю закуску тонкими полосками сыра-косички.

Примерное время приготовления: 25 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить "ленивую" селёдку под шубой.

Александр Асташкин
Полезное
