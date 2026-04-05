Закуска "Охапки сена": праздничный стол заиграет новыми красками — готовится за минуты

Готовлю эту закуску, когда хочется удивить гостей чем-то необычным, но без сложных ингредиентов. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Варим, жарим, рецепты".
Ингредиенты
картофель крупный — 1-2 шт., куриное филе (копчёное или варёное) — 200 г, свежий огурец — 1 шт., сыр — 60 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелёный лук и укроп, сыр косичка — 4-5 полосок, листья салата — для подачи
Приготовление
Картофель очищаю и натираю на тёрке для корейской моркови, чтобы получилась длинная тонкая соломка. Промываю её от лишнего крахмала и тщательно обсушиваю.
Разогреваю масло и обжариваю картофель небольшими порциями до светло-золотистого цвета — получается хрустящая соломка.
Для начинки нарезаю курицу кубиками, добавляю огурец и натёртый сыр. Кладу измельчённый чеснок, зелень и майонез, солю и перчу, затем всё хорошо перемешиваю.
На тарелку выкладываю листья салата, в центр кладу начинку, а вокруг аккуратно распределяю картофельную соломку, формируя "охапку".
В конце перевязываю закуску тонкими полосками сыра-косички.
Примерное время приготовления: 25 минут
