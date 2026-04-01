"Селедку под шубой" не готовлю - знаю "ленивый" рецепт: вкус как у оригинала, а на готовку 15 минут

Если вы любите классическую "Сельдь под шубой", но хотите сэкономить время на ее приготовлении, обратите внимание на "ленивый" вариант этого салата. Он готовится гораздо быстрее, при этом вкус остается таким же насыщенным и знакомым, пишет автор блога "Лучшие рецепты домашней кухни". Вместо традиционного многослойного выкладывания ингредиентов, здесь компоненты смешиваются, но при этом можно оформить блюдо красиво и празднично, чтобы оно украсило любой стол.
Ингредиенты:
- свекла красная среднего размера- 1 шт.;
- морковь крупная - 1 шт.;
- филе селедки соленой - 100-120 г;
- картофель отварной в мундире - 1 шт.;
- лук репчатый - 0,5 шт.;
- майонез - 4 ст. ложка;
- соль, перец черный молотый - на глаз;
- зелень - для украшения.
1. Важно заранее отварить овощи в кожуре: свеклу около часа, картофель — примерно 30 минут, а морковь — около 20 минут. После остывания овощи очистите и измельчите на крупной терке.
2. Картофель смешайте с мелко нарезанной селедкой и тонко нашинкованным луком, затем добавьте свеклу и майонез, приправьте солью и перцем. Полученную массу аккуратно перемещайте.
3. Для подачи салат выложите слоями с помощью кулинарного кольца: сначала половину смеси, затем слой моркови с небольшим количеством майонеза, оставшуюся часть заготовки и сверху — оставшуюся морковь. Украсьте салат зеленью по желанию.
Такая аппетитная закуска станет хорошим дополнением к вашему повседневному меню и порадует близких своим вкусом и яркостью. Приятного аппетита!
