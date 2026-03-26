Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге

Опубликовано: 26 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Рецепт быстрого салата из пекинки и кукурузы 

Когда времени совсем мало и гости уже стоят на пороге, необходимо приготовить что-то аппетитное и одновременно полезное. В этом случае выручит пекинская капуста. Всего несколько простых шагов – и перед вами яркий, освежающий салат, который станет отличным дополнением к любому ужину или просто порадует вас в качестве самостоятельного блюда, пишет автор канала "Готовим с Оксаной Пашко".

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 400 г;
  • кукуруза консервированная – 1 баночка;
  • сладкий перец – 1 шт.;
  • твердый сыр – 70 г;
  • майонез, соль и свежемолотый перец – нас глаз.

Приготовление:

1. В первую очередь приступите к обработке пекинской капусты: тонко нашинкуйте половину кочана. Сыр натрите на крупной терке. У сладкого перца уберите семена и нарежьте его мелкими и аккуратными кубиками.

2. Теперь соедините все подготовленные компоненты в одной большой миске. Не забудьте добавить консервированную кукурузу. В последнюю очередь заправьте салатик майонезом.

3. Посолите и поперчите по своему вкусу. Аккуратно перемешайте все компоненты, чтобы они равномерно распределились по миске.

Этот салат настолько универсален, что прекрасно дополнит как мясные, так и рыбные блюда, а также будет уместен в качестве самостоятельной легкой закуски.

Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" поделился рецептом вкусного салата из лука и свеклы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
