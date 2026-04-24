Попробовал на фуршете — теперь готовлю эту закуску на каждый праздник: завернул — и готово
Попробовал на фуршете — теперь готовлю эту закуску на каждый праздник: завернул — и готово

Опубликовано: 24 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Попробовав эту закуску однажды, вы захотите её приготовить снова.

Рецептов спринг-роллов с креветами и овощами поделился автор Дзен-канала "Сладкий персик".

Ингредиенты:

рисовая бумага — пол пачки, морковь — 1 крупная, огурец — 1 крупный, креветки — 300 г, сливочный сыр — 150 г, листья салата — около 10 шт., соевый соус — для подачи

Приготовление

Морковь очищаю и нарезаю тонкими брусочками. Огурец тоже режу соломкой — кожуру можно оставить, если она нежная.

Креветки размораживаю, обсушиваю и обжариваю на сковороде с небольшим количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны (если они уже варёные — достаточно 1 минуты). Затем немного остужаю и нарезаю кусочками. Листья салата промываю и тщательно обсушиваю.

Теперь самый интересный момент: беру лист рисовой бумаги, опускаю его в воду буквально на 5 секунд, чтобы он стал мягким, и выкладываю на рабочую поверхность.

На край листа кладу салат, затем немного сливочного сыра, сверху — огурец, морковь и креветки.

Аккуратно сворачиваю ролл, как блинчик-конверт, стараясь не порвать бумагу. Повторяю процесс, пока не закончится начинка.

Подаю спринг-роллы сразу же с соевым соусом.

Примерное время приготовления: 20 минут

Автор:
Александр Асташкин
