Попробовал на фуршете — теперь готовлю эту закуску на каждый праздник: завернул — и готово

Рецептов спринг-роллов с креветами и овощами поделился автор Дзен-канала "Сладкий персик".
Ингредиенты:
рисовая бумага — пол пачки, морковь — 1 крупная, огурец — 1 крупный, креветки — 300 г, сливочный сыр — 150 г, листья салата — около 10 шт., соевый соус — для подачи
Приготовление
Морковь очищаю и нарезаю тонкими брусочками. Огурец тоже режу соломкой — кожуру можно оставить, если она нежная.
Креветки размораживаю, обсушиваю и обжариваю на сковороде с небольшим количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны (если они уже варёные — достаточно 1 минуты). Затем немного остужаю и нарезаю кусочками. Листья салата промываю и тщательно обсушиваю.
Теперь самый интересный момент: беру лист рисовой бумаги, опускаю его в воду буквально на 5 секунд, чтобы он стал мягким, и выкладываю на рабочую поверхность.
На край листа кладу салат, затем немного сливочного сыра, сверху — огурец, морковь и креветки.
Аккуратно сворачиваю ролл, как блинчик-конверт, стараясь не порвать бумагу. Повторяю процесс, пока не закончится начинка.
Подаю спринг-роллы сразу же с соевым соусом.
Примерное время приготовления: 20 минут
