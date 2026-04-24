В Грузии курицу не жарят — тушат в ароматных специях: сочная и нереально вкусная

Рецептом чахохбили из курицы поделилась автор Дзен-канала "Дарья Стрелкова".
Ингредиенты:
курица (целая) — 1 шт., лук — 2-3 шт., помидоры — 4-5 шт., томатная паста — 1-2 ст. л., чеснок — 4-5 зубчиков, растительное масло — для жарки, соль, специи — по вкусу, свежая зелень — по вкусу
Приготовление
Разделываю курицу на крупные куски и отправляю её в глубокую кастрюлю или сотейник. Обжариваю мясо на растительном масле около 10-15 минут на среднем огне, пока не появится аппетитная румяная корочка.
Затем добавляю нарезанный лук, накрываю крышкой и тушу ещё 5-7 минут — он становится мягким и сладким.
Помидоры разрезаю пополам и натираю на тёрке, чтобы получить нежную томатную мякоть без кожуры. Добавляю её к курице, перемешиваю и готовлю под крышкой около 15 минут.
После этого солю, добавляю специи и немного томатной пасты для более насыщенного вкуса. Тушу ещё 10 минут на слабом огне.
В конце добавляю измельчённый чеснок и свежую зелень, перемешиваю и даю блюду дойти ещё 5 минут.
Примерное время приготовления: 40 минут
