В Грузии курицу не жарят — тушат в ароматных специях: сочная и нереально вкусная
В Грузии курицу не жарят — тушат в ароматных специях: сочная и нереально вкусная

Опубликовано: 24 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Чахохбили — это классика грузинской кухни.

Рецептом чахохбили из курицы поделилась автор Дзен-канала "Дарья Стрелкова".

Ингредиенты:

курица (целая) — 1 шт., лук — 2-3 шт., помидоры — 4-5 шт., томатная паста — 1-2 ст. л., чеснок — 4-5 зубчиков, растительное масло — для жарки, соль, специи — по вкусу, свежая зелень — по вкусу

Приготовление

Разделываю курицу на крупные куски и отправляю её в глубокую кастрюлю или сотейник. Обжариваю мясо на растительном масле около 10-15 минут на среднем огне, пока не появится аппетитная румяная корочка.

Затем добавляю нарезанный лук, накрываю крышкой и тушу ещё 5-7 минут — он становится мягким и сладким.

Помидоры разрезаю пополам и натираю на тёрке, чтобы получить нежную томатную мякоть без кожуры. Добавляю её к курице, перемешиваю и готовлю под крышкой около 15 минут.

После этого солю, добавляю специи и немного томатной пасты для более насыщенного вкуса. Тушу ещё 10 минут на слабом огне.

В конце добавляю измельчённый чеснок и свежую зелень, перемешиваю и даю блюду дойти ещё 5 минут.

Примерное время приготовления: 40 минут

Автор:
Александр Асташкин
