Дворянское печенье из царских времён: нежнее, чем в кондитерских — старинный рецепт за 30 минут

Этот рецепт с глубокой и давней историей.

Рецептом вкусной выпечки поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

яйца — 3 шт. (белки и желтки отдельно), мука — 300 г, сливочное масло — 180 г (холодное), сметана — 100 г, сахар — 150-200 г, кукурузный крахмал — 1 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., соль — щепотка, лимонная кислота — щепотка (или лимонный сок — 1 ч. л.), сахарная пудра — для посыпки

Приготовление

Готовлю тесто: холодное сливочное масло натираю на тёрке и быстро смешиваю с мукой и щепоткой соли — получается рассыпчатая крошка.

В отдельной миске соединяю желтки со сметаной. Добавляю эту смесь к муке и быстро собираю тесто в шар. Важно не месить долго, чтобы сохранить песочную структуру.

Делю тесто на небольшие кусочки, формирую шарики и убираю в холодильник примерно на час — так оно станет более удобным в работе.

Пока тесто охлаждается, готовлю крем. Охлаждённые белки взбиваю с щепоткой лимонной кислоты до плотной пены, постепенно добавляя сахар. Масса должна стать густой и блестящей.

Аккуратно вмешиваю ванильный сахар и крахмал, чтобы крем держал форму и оставался воздушным.

Каждый шарик теста раскатываю в круг. В центр выкладываю ложку крема и складываю пополам, формируя как бы ракушку. Края защипываю.

Выкладываю заготовки на противень с пергаментом и отправляю в разогретую до 200 °С духовку на 13-15 минут. Печенье должно слегка подрумяниться, но остаться светлым. После остывания посыпаю сахарной пудрой и подаю к чаю.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

