Рецептом закуски поделился автор Дзен-канала "Будет вкусно. Руки мыли?"

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг, соль — 3 чайные ложки, сахар — 5 чайных ложек, чёрный перец — 2-3 чайные ложки, сухие травы — по вкусу, чеснок — 5 зубчиков, оливковое масло

Приготовление

Тщательно мою помидоры и нарезаю их: небольшие — пополам, крупные — на четвертинки. Противень застилаю пергаментом и выкладываю помидоры срезом вверх. Раскладываю довольно плотно — в процессе они сильно уменьшаются в размере.

В отдельной миске смешиваю соль, сахар и перец в нужной пропорции. Именно баланс сахара и соли даёт тот самый вкус. Щедро посыпаю каждый кусочек помидора этой смесью, затем добавляю сухие травы.

Раскладываю зубчики чеснока и слегка сбрызгиваю всё оливковым маслом.

Отправляю противень в духовку при 120 °С и оставляю минимум на 4 часа. Если есть режим конвекции — отлично, если нет — приоткрываю дверцу духовки с помощью деревянной ложки.

Итальянцы готовят вяленые помидоры так — и вкус получается в 10 раз ярче - image 1

Пока помидоры готовятся, подготавливаю банки: мою, сушу, нарезаю свежую зелень и измельчаю чеснок.

Готовые помидоры раскладываю слоями, чередуя с чесноком и зеленью. Укладываю не слишком плотно, чтобы сохранить текстуру.

Заливаю всё оливковым маслом — именно оно запечатывает вкус и делает помидоры ещё ароматнее.

Примерное время приготовления: 5 часов + время на настаивание

