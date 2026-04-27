Как в другой стране побывал: 3 региона России, которые непохожи на Россию – глазам своим не веришь
Как в другой стране побывал: 3 региона России, которые непохожи на Россию – глазам своим не веришь

Опубликовано: 27 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Удивительные регионы России

В России живет больше 190 народов, и у многих из них есть своя "маленькая родина" внутри большой страны. По сути, это целый набор мини-государств со своей культурой, кухней и традициями.

Калининградская область

Этот регион стал советским после Великой Отечественной. Раньше тут была Восточная Пруссия, но от прежних жителей почти никого не осталось, поскольку их депортировали в ГДР, а на освободившиеся земли приехали граждане СССР. Города отстроили заново своими силами.

Но немецкие здания не исчезли полностью. А в 2010-х годах, когда начал развиваться внутренний туризм, многие старые архитектурные шедевры стали восстанавливать.

"Получилась миниатюрная Германия в составе России, где можно не только познакомиться с архитектурой, но и попробовать национальную пищу", - отметил тревел-блогер Manikol.

Ингушетия

Это самый маленький регион в России. Ни на одну другую страну Ингушетия не похожа. Ее фишка - старинные сторожевые башни, которым несколько сотен лет. В столице Магасе даже построили современную высокую башню со смотровой площадкой и прозрачным полом.

Чеченская республика

В Чечне хотели построить самый высокий небоскреб в России и "посоревноваться" в архитектуре с ОАЭ. Но в итоге республика стала больше напоминать Стамбул благодаря обилию красивейших мечетей. Каждый новый храм здесь настоящий архитектурный шедевр.

Пара советов, если соберетесь в путешествие:

  • не пытайтесь объехать все за выходные - лучше выберите один регион и погрузитесь в него целиком;
  • местную кухню пробуйте там, где обедают сами жители, а не туристы;
  • уважайте обычаи: в Ингушетии и Чечне это особенно важно, особенно в одежде и поведении.

Так что если хотите колорита, вкусной еды и атмосферы другой страны без вылета за границу, есть три готовых варианта. Добавьте к архитектуре национальную кухню, и получится отдых, который запомнится надолго.

Ранее "Городовой" рассказал, почему грандиозный железный путь через Сибирь существует только на картах.

Автор:
Евгения Сухова
