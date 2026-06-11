Не салат и не форшмак: необычная закуска из селёдки, которую хочется готовить снова и снова

Солёная селёдочка в сочетании с картофелем, сливочным маслом и морковью получается удивительно гармоничной.
Рецептом эффектной закуски поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".
Ингредиенты:
- филе сельди — 200 г;
- картофель — 5-6 шт.;
- сливочное масло (мягкое) — 50 г;
- варёная морковь — 1 шт.;
- зелёный лук — по вкусу;
- специи для картофеля — по вкусу.
Приготовление
Картофель тщательно мою и нарезаю ровными бочонками одинакового размера. Перекладываю в миску, сбрызгиваю маслом, добавляю любимые специи и хорошо перемешиваю.
Выкладываю картофель на решётку аэрогриля или противень и готовлю при температуре 200 градусов около 20 минут до мягкости и лёгкой золотистой корочки.
После приготовления полностью остужаю. Филе сельди нарезаю кусочками и отправляю в чашу блендера. Добавляю мягкое сливочное масло и варёную морковь. Измельчаю всё до получения гладкой и однородной пасты.
Готовую массу перекладываю в кондитерский мешок. На каждый картофельный бочонок красиво отсаживаю селёдочную начинку. Сверху щедро посыпаю мелко нарезанным зелёным луком.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
На этапе смешивания в блендере я добавляю туда варёное яйцо и свежий укроп — так намазка получается ещё вкуснее.
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