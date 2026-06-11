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Не салат и не форшмак: необычная закуска из селёдки, которую хочется готовить снова и снова

Опубликовано: 11 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Не салат и не форшмак: необычная закуска из селёдки, которую хочется готовить снова и снова
Не салат и не форшмак: необычная закуска из селёдки, которую хочется готовить снова и снова
Городовой ру
Теперь специально покупаю селёдку для этой закуски.

Солёная селёдочка в сочетании с картофелем, сливочным маслом и морковью получается удивительно гармоничной.

Рецептом эффектной закуски поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

  • филе сельди — 200 г;
  • картофель — 5-6 шт.;
  • сливочное масло (мягкое) — 50 г;
  • варёная морковь — 1 шт.;
  • зелёный лук — по вкусу;
  • специи для картофеля — по вкусу.

Приготовление

Картофель тщательно мою и нарезаю ровными бочонками одинакового размера. Перекладываю в миску, сбрызгиваю маслом, добавляю любимые специи и хорошо перемешиваю.

Не салат и не форшмак: необычная закуска из селёдки, которую хочется готовить снова и снова - image 1
Не салат и не форшмак: необычная закуска из селёдки, которую хочется готовить снова и снова - image 1

Выкладываю картофель на решётку аэрогриля или противень и готовлю при температуре 200 градусов около 20 минут до мягкости и лёгкой золотистой корочки.

После приготовления полностью остужаю. Филе сельди нарезаю кусочками и отправляю в чашу блендера. Добавляю мягкое сливочное масло и варёную морковь. Измельчаю всё до получения гладкой и однородной пасты.

Готовую массу перекладываю в кондитерский мешок. На каждый картофельный бочонок красиво отсаживаю селёдочную начинку. Сверху щедро посыпаю мелко нарезанным зелёным луком.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

На этапе смешивания в блендере я добавляю туда варёное яйцо и свежий укроп — так намазка получается ещё вкуснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить ресторанный Том ям дома.

Автор:
Александр Асташкин
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