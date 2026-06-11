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Как приготовить ресторанный Том ям: ароматный вкус прямиком из Таиланда

Опубликовано: 11 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Как приготовить ресторанный Том ям: ароматный вкус прямиком из Таиланда
Как приготовить ресторанный Том ям: ароматный вкус прямиком из Таиланда
Городовой ру
Этот суп сводит с ума с первой ложки.

Том ям я впервые попробовал в ресторане и долго пытался повторить дома. В итоге получилось даже ярче по вкусу: насыщенный, ароматный, с той самой тайской кисло-острой глубиной, которую сложно забыть.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Так вкусно!".

Ингредиенты:

  • куриный бульон — 1 л,
  • креветки — 500 г,
  • сливочное масло — 40 г,
  • лук репчатый — 40 г,
  • корень галангала — 10 г,
  • паста Том ям — 50 г,
  • лемонграсс — 3 шт.,
  • листья каффир-лайма — 2 шт.,
  • перец чили — 1 шт.,
  • рыбный соус — 40 г,
  • шампиньоны — 300 г,
  • томаты черри — 300 г,
  • сливки 20% — 120 г,
  • рис — 200 г.

Приготовление

Сначала я заранее отвариваю куриный бульон и обязательно процеживаю его через мелкое сито. Креветки очищаю, а панцири и головы не выбрасываю — складываю их отдельно, они ещё пригодятся для вкуса бульона.

В кастрюле на сливочном масле обжариваю мелко нарезанный лук и корень галангала до лёгкой золотистости.

Как приготовить ресторанный Том ям: ароматный вкус прямиком из Таиланда - image 1
Как приготовить ресторанный Том ям: ароматный вкус прямиком из Таиланда - image 1

Затем добавляю туда креветочные панцири и головы и продолжаю обжаривать ещё несколько минут

После этого заливаю всё горячим бульоном и сразу добавляю специи: пасту Том ям, лемонграсс, листья каффир-лайма, перец чили и рыбный соус.

Довожу до кипения и томлю на слабом огне около 10 минут, чтобы бульон полностью впитал все вкусы. Затем процеживаю его через сито — получается чистая основа супа.

В готовый бульон добавляю шампиньоны и варю до мягкости. После этого вливаю сливки, добавляю очищенные креветки и нарезанные томаты черри. Довожу до лёгкого кипения и сразу выключаю огонь.

Пробую на соль и при необходимости добавляю немного рыбного соуса. Накрываю крышкой и даю настояться, чтобы вкус стал ещё глубже.

Параллельно варю рис. Разливаю горячий суп по мискам, отдельно подаю рис.

Примерное время приготовления: 50 минут

Личный опыт

Вместо сливок я иногда использую кокосовое молоко — так вкус получается аутентичнее.

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Автор:
Александр Асташкин
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