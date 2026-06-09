Закрываю по 30 банок каждый год и всё равно не хватает: лучший рецепт огурцов на зиму

Такая заготовка отлично подходит к картофельному пюре, мясным блюдам, домашним котлетам и даже обычной жареной картошке. А на праздничном столе эти огурцы всегда вызывают интерес у гостей.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".
Ингредиенты:
- огурцы — 8 кг,
- томатный сок — 10 л,
- соль — 20 г на литровую банку,
- сахар — 30 г на банку,
- уксус 9% — 1 ч. л. на банку,
- чеснок — 2 зубчика на банку,
- лавровый лист — 1 шт. на банку,
- душистый перец — 3-4 горошины на банку,
- листья смородины — 2-3 шт. на банку,
- листья вишни — 2-3 шт. на банку,
- лист хрена — по желанию.
Приготовление
Огурцы тщательно перебираю и хорошо промываю. Затем заливаю их холодной водой на 3-4 часа. Этот простой приём помогает сохранить хруст после консервации.
После замачивания ещё раз промываю огурцы и обрезаю кончики с двух сторон. Банки тщательно мою с содой и хорошо ополаскиваю.
На дно каждой банки кладу листья смородины, листья вишни, лавровый лист, душистый перец и очищенный чеснок. По желанию добавляю небольшой кусочек листа хрена.
Плотно укладываю подготовленные огурцы в банки. Кипячу воду и заливаю банки до самого верха. Накрываю крышками и оставляю прогреваться на 15 минут.
Пока огурцы прогреваются, занимаюсь приготовлением томатного сока. Если использую свежие помидоры, пропускаю их через соковыжималку или мясорубку.
Переливаю сок в большую кастрюлю, довожу до кипения и варю около 40 минут, регулярно снимая пену. За это время сок становится более густым, насыщенным и ароматным. С банок аккуратно сливаю воду.
В каждую литровую банку добавляю соль, затем сахар и вливаю уксус. Сразу после этого заливаю огурцы кипящим томатным соком до самого верха. Герметично закатываю крышками.
Переворачиваю банки вверх дном, укутываю одеялом и оставляю до полного остывания примерно на сутки. После этого убираю заготовки в прохладное место для хранения.
Примерное время приготовления: 5 часов с учётом замачивания огурцов.
Личный опыт
В этой заготовке вкусными получаются не только огурцы, но и заправка — её я люблю есть с котлетами или пюре.
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