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Закрываю по 30 банок каждый год и всё равно не хватает: лучший рецепт огурцов на зиму

Опубликовано: 9 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Закрываю по 30 банок каждый год и всё равно не хватает: лучший рецепт огурцов на зиму
Закрываю по 30 банок каждый год и всё равно не хватает: лучший рецепт огурцов на зиму
Городовой ру
Плотные, хрустящие огурчики с пряными нотками.

Такая заготовка отлично подходит к картофельному пюре, мясным блюдам, домашним котлетам и даже обычной жареной картошке. А на праздничном столе эти огурцы всегда вызывают интерес у гостей.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты:

  • огурцы — 8 кг,
  • томатный сок — 10 л,
  • соль — 20 г на литровую банку,
  • сахар — 30 г на банку,
  • уксус 9% — 1 ч. л. на банку,
  • чеснок — 2 зубчика на банку,
  • лавровый лист — 1 шт. на банку,
  • душистый перец — 3-4 горошины на банку,
  • листья смородины — 2-3 шт. на банку,
  • листья вишни — 2-3 шт. на банку,
  • лист хрена — по желанию.

Приготовление

Огурцы тщательно перебираю и хорошо промываю. Затем заливаю их холодной водой на 3-4 часа. Этот простой приём помогает сохранить хруст после консервации.

После замачивания ещё раз промываю огурцы и обрезаю кончики с двух сторон. Банки тщательно мою с содой и хорошо ополаскиваю.

Закрываю по 30 банок каждый год и всё равно не хватает: лучший рецепт огурцов на зиму - image 1
Закрываю по 30 банок каждый год и всё равно не хватает: лучший рецепт огурцов на зиму - image 1

На дно каждой банки кладу листья смородины, листья вишни, лавровый лист, душистый перец и очищенный чеснок. По желанию добавляю небольшой кусочек листа хрена.

Плотно укладываю подготовленные огурцы в банки. Кипячу воду и заливаю банки до самого верха. Накрываю крышками и оставляю прогреваться на 15 минут.

Пока огурцы прогреваются, занимаюсь приготовлением томатного сока. Если использую свежие помидоры, пропускаю их через соковыжималку или мясорубку.

Переливаю сок в большую кастрюлю, довожу до кипения и варю около 40 минут, регулярно снимая пену. За это время сок становится более густым, насыщенным и ароматным. С банок аккуратно сливаю воду.

В каждую литровую банку добавляю соль, затем сахар и вливаю уксус. Сразу после этого заливаю огурцы кипящим томатным соком до самого верха. Герметично закатываю крышками.

Переворачиваю банки вверх дном, укутываю одеялом и оставляю до полного остывания примерно на сутки. После этого убираю заготовки в прохладное место для хранения.

Примерное время приготовления: 5 часов с учётом замачивания огурцов.

Личный опыт

В этой заготовке вкусными получаются не только огурцы, но и заправка — её я люблю есть с котлетами или пюре.

Ранее мы писали о том, как приготовить жареную картошку с молоком.

Автор:
Александр Асташкин
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