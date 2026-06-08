Окунаю картошку в молоко - и получаю вкуснятину: старый рецепт, который снова становится хитом

Картофель, лук и молоко кажутся слишком обычным сочетанием, чтобы удивить. Но именно из этих простых продуктов получается удивительно нежное и ароматное блюдо.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты:
- картофель — 700-800 г,
- лук репчатый — 2 шт.,
- молоко — 400-500 мл,
- сливочное масло — 20-30 г,
- соль — по вкусу,
- чёрный молотый перец — по вкусу,
- лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
Картофель очищаю и нарезаю крупными дольками или толстыми кружочками. Лук нарезаю полукольцами.
В сотейнике или глубокой сковороде растапливаю сливочное масло и выкладываю лук. Томлю его на небольшом огне около 5-7 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.
Добавляю картофель, аккуратно перемешиваю, солю и перчу по вкусу. Вливаю молоко так, чтобы оно почти покрывало картофель. При желании добавляю лавровый лист.
Довожу до лёгкого кипения, затем уменьшаю огонь до минимума и накрываю крышкой. Готовлю примерно 30-35 минут. За это время молоко постепенно густеет, а картофель становится мягким и ароматным.
В середине приготовления один раз осторожно перемешиваю содержимое. Если хочется более насыщенного вкуса, в самом конце добавляю небольшой кусочек сливочного масла.
Примерное время приготовления: 45 минут
Личный опыт
В конце я добавляю к картошке копчёную паприку и щепотку молотого перца чили. Так вкус получается ещё интереснее.
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