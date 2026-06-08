Городовой / Полезное / Окунаю картошку в молоко - и получаю вкуснятину: старый рецепт, который снова становится хитом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня Новости Петербурга
Им повезет во всех делах: для кого 10 июня станет счастливым днем - гороскоп для двух знаков Зодиака Полезное
Что скрывал забор на Вознесенском? Пушкинский джаз в секретном саду и ИИ на сцене Мариинки Новости Петербурга
Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги Полезное
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Окунаю картошку в молоко - и получаю вкуснятину: старый рецепт, который снова становится хитом

Опубликовано: 8 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Окунаю картошку в молоко - и получаю вкуснятину: старый рецепт, который снова становится хитом
Окунаю картошку в молоко - и получаю вкуснятину: старый рецепт, который снова становится хитом
Городовой ру
Картошка с молоком звучит необычно лишь до первой ложки.

Картофель, лук и молоко кажутся слишком обычным сочетанием, чтобы удивить. Но именно из этих простых продуктов получается удивительно нежное и ароматное блюдо.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты:

  • картофель — 700-800 г,
  • лук репчатый — 2 шт.,
  • молоко — 400-500 мл,
  • сливочное масло — 20-30 г,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный молотый перец — по вкусу,
  • лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Картофель очищаю и нарезаю крупными дольками или толстыми кружочками. Лук нарезаю полукольцами.

Окунаю картошку в молоко - и получаю вкуснятину: старый рецепт, который снова становится хитом - image 1
Окунаю картошку в молоко - и получаю вкуснятину: старый рецепт, который снова становится хитом - image 1

В сотейнике или глубокой сковороде растапливаю сливочное масло и выкладываю лук. Томлю его на небольшом огне около 5-7 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.

Добавляю картофель, аккуратно перемешиваю, солю и перчу по вкусу. Вливаю молоко так, чтобы оно почти покрывало картофель. При желании добавляю лавровый лист.

Довожу до лёгкого кипения, затем уменьшаю огонь до минимума и накрываю крышкой. Готовлю примерно 30-35 минут. За это время молоко постепенно густеет, а картофель становится мягким и ароматным.

В середине приготовления один раз осторожно перемешиваю содержимое. Если хочется более насыщенного вкуса, в самом конце добавляю небольшой кусочек сливочного масла.

Примерное время приготовления: 45 минут

Личный опыт

В конце я добавляю к картошке копчёную паприку и щепотку молотого перца чили. Так вкус получается ещё интереснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить рулеты в аэрогриле, которые перевернули представление о завтраке.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью