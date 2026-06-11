Какие локации посетить ради конного туризма - впечатления останутся на всю жизнь: выезжать из России не придется

Если вы любите лошадей, при этом не знаете, что делать летом, то предлагаем вам заняться конным туризмом. Посетите те места в России, где разводят необычные породы этого грациозного животного. Отдых, проведенный рядом с лошадьми, точно запомнится на всю жизнь.
Арабская: Терский племенной конный завод № 169
Месторасположение: Ставропольский край, поселок Новотерский.
Здесь всегда разводили лошадей арабской породы - эти животные отличаются изяществом, выносливостью. Также именно тут была выведена терская порода, которая является помесью арабской, дончаков и кабардинцев.
Владимирские тяжеловозы: Заводская конюшня им. В. И. Фомина
Месторасположение: г.о. Владимир, поселок Заклязьменский, Центральная 21.
"Владимирский тяжеловоз поражает статью: высота взрослого коня может достигать 180 сантиметров, а масса быть до тонны. Нрав у гигантов очень мирный и флегматичный, на них и ездят верхом, и запрягают их в повозку. Во Владимире работает Государственная заводская конюшня имени Владимира Фомина, которого называли королём русской тройки", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".
Донская: «Территория Дончаков Гелиос»
Месторасположение: Ростовская область, поселок Новонатальин.
Донская порода лошадей была выведена казаками в XVIII веке. Кони всегда отличались выносливостью, неприхотливостью в уходе и спокойным нравом. Сейчас в табуне "Гелиоса" можно увидеть 17 лошадей этой породы. Они содержатся в свободных условиях, ночуют в укрытиях, выглядят очень ухоженными.
Читайте также на портале "Городовой":
Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.
Город России, который относится к труднодоступным.
В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.