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Какие локации посетить ради конного туризма - впечатления останутся на всю жизнь: выезжать из России не придется

Опубликовано: 11 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Какие локации посетить ради конного туризма - впечатления останутся на всю жизнь: выезжать из России не придется
Какие локации посетить ради конного туризма - впечатления останутся на всю жизнь: выезжать из России не придется
Legion-Media
Названы направления для знакомства с лошадьми

Если вы любите лошадей, при этом не знаете, что делать летом, то предлагаем вам заняться конным туризмом. Посетите те места в России, где разводят необычные породы этого грациозного животного. Отдых, проведенный рядом с лошадьми, точно запомнится на всю жизнь.

Арабская: Терский племенной конный завод № 169

Месторасположение: Ставропольский край, поселок Новотерский.

Здесь всегда разводили лошадей арабской породы - эти животные отличаются изяществом, выносливостью. Также именно тут была выведена терская порода, которая является помесью арабской, дончаков и кабардинцев.

Владимирские тяжеловозы: Заводская конюшня им. В. И. Фомина

Месторасположение: г.о. Владимир, поселок Заклязьменский, Центральная 21.

"Владимирский тяжеловоз поражает статью: высота взрослого коня может достигать 180 сантиметров, а масса быть до тонны. Нрав у гигантов очень мирный и флегматичный, на них и ездят верхом, и запрягают их в повозку. Во Владимире работает Государственная заводская конюшня имени Владимира Фомина, которого называли королём русской тройки", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

Донская: «Территория Дончаков Гелиос»

Месторасположение: Ростовская область, поселок Новонатальин.

Донская порода лошадей была выведена казаками в XVIII веке. Кони всегда отличались выносливостью, неприхотливостью в уходе и спокойным нравом. Сейчас в табуне "Гелиоса" можно увидеть 17 лошадей этой породы. Они содержатся в свободных условиях, ночуют в укрытиях, выглядят очень ухоженными.

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Автор:
Полина Аксенова
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