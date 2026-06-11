Казачий драйв, мифы на Конюшенной и песочные замки: как провести День России в Петербурге

Для горожан и гостей города заготовлено множество мероприятий.

В этом году на День России нам выпало сразу три выходных. Петербург подготовился на славу: город превратится в одну большую праздничную площадку.

Музеи, парки и площади заполнят артисты, музыканты и мастера. Если не хотите просидеть все праздники дома, то Культура Петербурга опубликовала план действий.

Начинаем в субботу, 11 июня

Праздник начнется заранее. Уже сегодня на Малой Конюшенной (там, где «Книжные аллеи») развернулась «Аллея мифов и легенд».

С часу дня здесь рассказывают о народных традициях и ремеслах. Можно не просто смотреть, но и приобщиться к истории.

Вечером, в 19:00, загляните на бесплатный концерт. В рамках фестиваля «Иди на звук» выступит казачий ансамбль «Атаман». Это будет мощно, задорно и очень душевно.

Главный день: куда пойти 12 июня

В воскресенье событий будет еще больше. Выбирайте, что вам ближе:

Для любителей цветов и музыки: У Петропавловской крепости с 13:00 стартует Фестиваль духовых оркестров. Все это — на фоне огромных цветочных композиций. Красивые фото для соцсетей обеспечены.

У Петропавловской крепости с 13:00 стартует Фестиваль духовых оркестров. Все это — на фоне огромных цветочных композиций. Красивые фото для соцсетей обеспечены. Для тех, кто ценит историю: В Таврическом саду пройдет фестиваль «От Руси до России». Там обещают настоящее путешествие во времени — можно увидеть быт разных эпох.

В Таврическом саду пройдет фестиваль «От Руси до России». Там обещают настоящее путешествие во времени — можно увидеть быт разных эпох. Для семейного отдыха: В Парке Победы у Матросского пруда устроят «Фолк-пикник». Идеальный вариант: отдохнуть у воды и послушать этническую музыку.

Музеи и необычные экскурсии

Музеи тоже не остались в стороне.

Музей Суворова: здесь научат рисовать семейный герб и расскажут, как великий полководец шел к успеху. Музей истории религии: проведет экскурсии о традициях разных народов. Кстати, там будут специальные группы для людей, знающих жестовый язык. Мариинский дворец: в 14:00 в Ротонде зазвучит классика. Выступят лучшие солисты театра имени Шаляпина.

Что еще посмотреть?

Не забывайте про песчаные скульптуры в Петропавловской крепости. Выставка «Восторг творчества» уже работает. Огромные фигуры из песка просто поражают воображение, особенно если поймать солнечный свет.

Важный совет: В эти дни в центре города может быть ограничено движение машин. Лучше передвигайтесь на метро.

Погода в Петербурге коварная, так что захватите зонт, даже если утром светит солнце. Проведите эти выходные ярко. Петербург умеет праздновать красиво!

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