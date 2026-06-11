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Прошлое даст о себе знать: этому знаку предстоит судьбоносная встреча — не упустите шанс

Опубликовано: 11 июня 2026 14:07
 Проверено редакцией
Прошлое даст о себе знать: этому знаку предстоит судьбоносная встреча — не упустите шанс
Прошлое даст о себе знать: этому знаку предстоит судьбоносная встреча — не упустите шанс
Городовой ру
Астрологический прогноз

Вторая декада июня будет особенно насыщенной для представителей знака Телец, предвещая значительные изменения во всех сферах их жизни.

Для представителей этого знака наступает весьма благоприятный период. В ближайшее время в их социальное окружение неожиданно вернутся люди из прошлого, готовые к откровенному диалогу.

Период является отличным временем для избавления от негативных влияний. Рекомендуется уделять несколько часов в день отдыху и медитации.

Наряду со старыми знакомыми появятся новые коллеги и единомышленники. В скором времени Тельцам представится возможность договориться о новом месте работы и подписать важные документы. Ближе к концу июня они определят для себя новые профессиональные цели и направления развития карьеры.

Тельцам рекомендуется проявлять открытость и укреплять межличностные связи.

Ранее мы рассказали, кому не стоит доверять.

Автор:
Ксения Давыдова
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