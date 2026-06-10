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Кому не стоит верить: мудрец Хайям дал ответ еще много веков назад – с тех пор ничего не изменилось

Опубликовано: 10 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
Кому не стоит верить: мудрец Хайям дал ответ еще много веков назад – с тех пор ничего не изменилось
Кому не стоит верить: мудрец Хайям дал ответ еще много веков назад – с тех пор ничего не изменилось
Городовой ру
Афоризмы от великого мудреца

Великий персидский ученый, философ и математик Омар Хайям, живший почти тысячу лет назад, остается актуальным и по сей день. Современный человек может найти ответы на волнующие вопросы в утонченной поэзии мудреца — его бессмертных рубаи, навсегда вошедших в историю человечества.

Темы жизни и смерти, смысла бытия, счастья, веры и любви всегда были центральными для человечества. Емкие четверостишия Хайяма, наполненные мудростью, юмором, лукавством и дерзостью, предлагают нам ценные советы из глубины веков.

Человеку порой бывает сложно разобраться в окружающих его людях. Кому следует доверять, а от кого лучше дистанцироваться, чтобы избежать негативных последствий? Омар Хайям дал на это предельно точный ответ.

Не верь тому, кто говорит красиво, В его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо Творит красивые дела.

Очевидно, что не стоит доверять людям, способным лишь к красноречию. Зачастую они дают пустые обещания, манипулируют собеседником и используют его, создавая ложное впечатление.

Поступки — вот что имеет большее значение, чем слова. Человек может хранить молчание, но при этом совершать значимые действия. Это действительно позволяет в полной мере раскрыть его истинную сущность и намерения.

Ранее мы рассказали, чего не стоит говорить другим людям.

Автор:
Анастасия Чувакова
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