Кому не стоит верить: мудрец Хайям дал ответ еще много веков назад – с тех пор ничего не изменилось

Великий персидский ученый, философ и математик Омар Хайям, живший почти тысячу лет назад, остается актуальным и по сей день. Современный человек может найти ответы на волнующие вопросы в утонченной поэзии мудреца — его бессмертных рубаи, навсегда вошедших в историю человечества.
Темы жизни и смерти, смысла бытия, счастья, веры и любви всегда были центральными для человечества. Емкие четверостишия Хайяма, наполненные мудростью, юмором, лукавством и дерзостью, предлагают нам ценные советы из глубины веков.
Человеку порой бывает сложно разобраться в окружающих его людях. Кому следует доверять, а от кого лучше дистанцироваться, чтобы избежать негативных последствий? Омар Хайям дал на это предельно точный ответ.
Не верь тому, кто говорит красиво, В его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо Творит красивые дела.
Очевидно, что не стоит доверять людям, способным лишь к красноречию. Зачастую они дают пустые обещания, манипулируют собеседником и используют его, создавая ложное впечатление.
Поступки — вот что имеет большее значение, чем слова. Человек может хранить молчание, но при этом совершать значимые действия. Это действительно позволяет в полной мере раскрыть его истинную сущность и намерения.
Ранее мы рассказали, чего не стоит говорить другим людям.